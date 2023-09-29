Педагоги вышли на протест к зданию правительства Литвы: "Не можем выжить на одном зернышке"

В пятницу несколько сотен учителей собрались перед зданием правительства Литвы, чтобы выразить протест по поводу условий их труда, требуя более быстрого повышения зарплат и улучшения условий труда.
Некоторые учителя собрались на площади им. Кудирки в столице с 11 часов, прибывшие звонили в колокольчики, скандировали "Следующий урок - забастовка", держали плакаты "Образование дошло до дна. Когда же мы поднимимся вверх?", "Настоящий учитель не может молчать", "Нас волнует будущее Литвы, а вас?", "Учитель без престижа – государство без престижа".
После того как в пятницу началась забастовка учителей, объединенных Профсоюзом работников образования Литвы, эти акции протеста обещают продлить около месяца – до тех пор, пока запланирована сама забастовка. По словам председателя профсоюза Андрюса Навицкаса, забастовку начинают около 3000 педагогов примерно в 185 учебных заведениях, не исключено, что их число будет расти.
Между тем, Национальное агентство образования утверждает, что в забастовке принимают участие более 2,4 тысячи сотрудников системы образования, в том числе около 2,1 тыс. учителей.
Пришедшая на акцию протеста председатель профсоюза вильнюсского детского сада "Аушреле" Онуте Орлаускене рассказала BNS, что она и еще десяток педагогов учреждения требуют от правительства и министра образования, чтобы зарплаты будут увеличены как минимум на 20% с января следующего года и на 30% в сентябре.
"Мы видим, что другие профсоюзы довольствуются одним зернышком, а наши – нет. На этом одном зернышке мы не сможем выжить", - сказала BNS педагог.
Учителя будут протестовать в школах, они организуют марши в Вильнюс из разных городов Литвы. Навицкас в митинге не участвует, он вместе с другими учителями в пятницу начал шествие в столицу из Зарасай.
Профсоюз объявил о забастовке после того, как ему не удалось достичь соглашения с Министерством образования, науки и спорта относительно условий труда педагогов.
Правительство предлагает повысить зарплату учителям в следующем году в два этапа: с января - на 10%, а с сентября - настолько, чтобы средняя зарплата учителя достигла 130% средней заработной платы по стране.
Профсоюз во главе Навицкосом такие предложения министерства не устраивают. Этот профсоюз потребовал повысить зарплату учителей на 20% с сентября этого года и еще на 30% с января следующего года.
Между тем, министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас и четыре других профсоюза, в том числе Литовский профсоюз образования и науки во главе с Эгидиюсом Милешинасом, договорились в четверг подготовить к маю следующего года план, как будет повышаться зарплата учителей после 2024 года.
Ранее не исключавший возможность участия в забастовке, этот профсоюз сейчас заявляет, что примет окончательное решение в понедельник.
В ходе переговоров профсоюзы и Министерство образования также согласились сократить число учащихся в классах школ со следующего сентября. Муниципалитеты могли бы сократить максимальный размер класса с 30 до 26 учащихся в системе базового образования и с 24 до 22 учащихся в системе начального образования.
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