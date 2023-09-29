Педагоги вышли на протест к зданию правительства Литвы: "Не можем выжить на одном зернышке"

"Мы видим, что другие профсоюзы довольствуются одним зернышком, а наши – нет. На этом одном зернышке мы не сможем выжить", - сказала BNS педагог.

Учителя будут протестовать в школах, они организуют марши в Вильнюс из разных городов Литвы. Навицкас в митинге не участвует, он вместе с другими учителями в пятницу начал шествие в столицу из Зарасай.

Профсоюз объявил о забастовке после того, как ему не удалось достичь соглашения с Министерством образования, науки и спорта относительно условий труда педагогов.

Правительство предлагает повысить зарплату учителям в следующем году в два этапа: с января - на 10%, а с сентября - настолько, чтобы средняя зарплата учителя достигла 130% средней заработной платы по стране.

Профсоюз во главе Навицкосом такие предложения министерства не устраивают. Этот профсоюз потребовал повысить зарплату учителей на 20% с сентября этого года и еще на 30% с января следующего года.

Между тем, министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас и четыре других профсоюза, в том числе Литовский профсоюз образования и науки во главе с Эгидиюсом Милешинасом, договорились в четверг подготовить к маю следующего года план, как будет повышаться зарплата учителей после 2024 года.

Ранее не исключавший возможность участия в забастовке, этот профсоюз сейчас заявляет, что примет окончательное решение в понедельник.

В ходе переговоров профсоюзы и Министерство образования также согласились сократить число учащихся в классах школ со следующего сентября. Муниципалитеты могли бы сократить максимальный размер класса с 30 до 26 учащихся в системе базового образования и с 24 до 22 учащихся в системе начального образования.