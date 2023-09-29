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Ринкевич: Франция - близкий союзник Латвии

rus.tvnet.lv/LETA
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Катрин Колонна и Эдгар Ринкевич
Катрин Колонна и Эдгар Ринкевич Фото: Ieva Leiniša/LETA

Франция является близким союзником Латвии, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи в Рижском замке с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, региональной безопасности и актуальные задачи внешней политики.

Президент подчеркнул значение Франции как близкого союзника Латвии и выразил благодарность за ее участие в укреплении безопасности стран Балтии.

Также Ринкевич выразил удовлетворение подписанием во время визита Колонна плана сотрудничества Латвии и Франции на 2023-2027 годы, который будет способствовать развитию партнерства между странами в различных областях, особенно в образовании, экономике и энергетике.

"Мы высоко ценим активное участие французских предприятий в проекте Rail Baltica и видим хороший потенциал для сотрудничества в производстве возобновляемых источников энергии", - сказал Ринкевич.

Также во время встречи обсуждалась поддержка Украины и необходимость привлечения России к ответственности за агрессию и преступления против Украины. Президент подчеркнул, что в нынешней геополитической ситуации необходимо укреплять демократию и верховенство закона.

Силиня: обострение международной ситуации с безопасностью активизировало сотрудничество Латвии и Франции

Обострение ситуации с международной безопасностью активизировало сотрудничество Латвии и Франции, заявила в пятницу на встрече с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Силиня положительно оценила развитие двусторонних отношений между Латвией и Францией, а также подчеркнула, что Франция является надежным партнером Латвии как в Евросоюзе, так и в НАТО. Премьер-министр отметила, что Франция вносит свой вклад в укрепление безопасности Балтийского региона, принимая участие в миссии воздушного патрулирования воздушного пространства Балтии, а также привлекая свои силы в многонациональную боевую группу НАТО в Эстонии. У обеих стран имеется потенциал для дальнейшего развития сотрудничества как в сфере безопасности, так и в экономике, и в развитии межкультурных связей.

О хороших отношениях двух стран свидетельствует то, что представители Латвии и Франции в пятницу подписывают план действий стратегического партнерства Латвии и Франции на 2023-2027 годы, подчеркнула Силиня. План определяет цели и совместные действия по укреплению партнерства в ряде приоритетных областей, в том числе в области безопасности и обороны, экономического и энергетического сотрудничества, поддержки Украины, вопросов Европейского союза, а также развития государственного управления, культуры, образования и изучения языков.

Премьер-министр Латвии подчеркнула необходимость продолжения активной и долгосрочной поддержки Украины. Премьер обратила внимание на то, что Россия является угрозой безопасности и странам Евросоюза необходимо укреплять потенциал своей военной индустрии, помогая таким образом и себе, и Украине. Очень важна помощь именно в военной сфере, подчеркнула премьер-министр Латвии. Должностные лица также обсудили дальнейшую интеграцию Украины в Евросоюз и другие вопросы.

Как сообщалось, с визитом в Латвию сегодня прибыла министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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