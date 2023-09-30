Путин предложил выйти из конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

Комитет министров Совета Европы в сентябре 2022 года существенно ограничил полномочия российского эксперта в комитете, созданном для контроля исполнения странами-участницами обязательств в рамках конвенции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, Москва лишилась возможности участвовать в выработке решений и отслеживать случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом, отмечается далее. Выход из конвенции "позволит избежать дискриминационного отношения" к России, утверждают авторы законопроекта.

Конвенция запрещает, в частности, ассимиляцию национальных меньшинств вопреки их воле, их дискриминацию, а также предусматривает право нацменьшинств на свободное использование их языка. Россия подписала документ в феврале 1996 года.

Исключение России из Совета Европы