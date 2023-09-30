В Плявниеках 10-летний мальчик ограбил пожилую женщину

Пострадавшая женщина упала и получила переломы, поэтому ее доставили в медицинское учреждение. Полицейские возбудили уголовное дело по факту грабежа и начали розыск детей, причастных к происшествию.

В Госполиции установили, что сумку у женщины выхватил 10-летний ребенок, вместе с которым тогда был его ровесник. Детей вместе с родителями вызвали в полицию для дачи показаний.

Госполиция напоминает, что в таких ситуациях, даже если ребенок, совершивший преступление, еще не достиг возраста уголовной ответственности, такое поведение не остается без последствий. Как правило, к детям до 14 лет применяются принудительные меры воспитательного характера.

Пострадавшая женщина выписана из медучреждения и продолжает лечение дома.