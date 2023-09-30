В Плявниеки 10-летний мальчик ограбил пожилую женщину

13 сентября около 20:00 в Государственную полицию поступил звонок от очевидцев преступления на Павасара гатве в Риге. Полицейским сообщили, что несовершеннолетний, находившийся в тот момент с другим сверстником, вырвал у 81-летней женщины сумку, после чего оба ребенка убежали.
Пострадавшая женщина упала и получила переломы, поэтому ее доставили в медицинское учреждение. Полицейские возбудили уголовное дело по факту грабежа, и начали розыск детей, причастных к происшествию.
В Госполиции установили, что сумку у женщины выхватил 10-летний ребенок, вместе с которым тогда был его ровесник. Детей вместе с родителями вызвали в полицию для дачи показаний.
Госполиция напоминает, что в таких ситуациях, даже если ребенок, совершивший преступление, еще не достиг возраста уголовной ответственности, такое поведение не остается без последствий. Как правило, к детям до 14 лет применяются принудительные меры воспитательного характера.
Пострадавшая женщина выписана из медучреждения и продолжает лечение дома.
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