Спустя 27 лет: в США арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура

Американские СМИ со ссылкой на прокурора Марка ДиДжакомо сообщают, что "велика вероятность того, что Киффи Ди виновен в убийстве Шакура и будет признан виновным в убийстве с применением смертоносного оружия".

"Понадобились десятилетия работы "убойного" отдела, чтобы прийти к тому, к чему мы пришли сегодня, - рассказал офицер полиции Лас-Вегаса, отвечавший за расследование убийства. - Кто-то не верил, что убийство Тупака Шакура было важно для полицейского департамента, но это действительно так. (...) Нашей целью всегда было призвать к ответу причастных к жестокому убийству мзыканта. Каждая потерянная жизнь важна и остается приоритетом для полиции".

25-летний Шакур получил смертельные огнестрельные ранения в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года, когда ехал в автомобиле с Мэрионом "Шугом" Найтом-младшим - основателем и экс-генеральным директором звукозаписывающей компании Death Row Records. В артиста выстрелили четыре раза из проезжавшего мимо автомобиля. Через неделю он скончался в больнице. Следствие сделало вывод, что к убийству причастны четыре человека, но Дуэйн "Киффи Ди" Дэвис - единственный, кто до сих пор жив.

Дуэйн "Киффи Ди" Дэвис, обвиняемый в убийстве Тупака Шакура. Фото сделано при его аресте Фото: SCANPIX

Загадочное убийство оставалось нераскрытым в течение 27 лет, а следователи и поклонники музыканта продолжали гадать о мотивах и исполнителе преступления.

Шакур был одним из самых известных символов гангста-рэп-культуры 1990-х. Его альбомы расходились миллионными тиражами, а после гибели фанаты стали его боготворить.

Артист вырос в Балтиморе, где мать воспитывала его в одиночку. У Шакура были все шансы оказаться в уличной банде, но любовь к музыке и поэзии помогли ему выбрать другой путь.