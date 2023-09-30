Фото ⟩ В Адажи прошли военные учения Namejs 2023

Целью мероприятия была демонстрация оперативной совместимости многонациональных подразделений в различных операциях и боевых возможностей НАТО по защите любого члена альянса.

С 18 по 29 сентября на полигоне Адажи, а также в Видземе и Латгале в рамках комплексных учений национальной обороны Namejs 2023 прошли международные военные учения "Серебряная стрела 2023" (Sudraba Bulta 2023).

Галерея: Военные учения "Серебряная стрела 2023" на Адажском полигоне

Целью учений было улучшение взаимного сотрудничества между вооруженными силами стран НАТО, интеграция элементов боевого обеспечения маневренных подразделений, планирование и проведение наступательных и оборонительных операций. Одновременно с завершением учений успешно завершился и процесс сертификации боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.

В учениях приняли участие более 3000 солдат из США, Латвии, Польши и боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.