В пятницу в ДТП погибли три человека

В минувшие сутки в стране было зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в авариях 20 человек получили травмы и трое погибли, сообщили агентству LЕTA в Государственной полиции.
Аварии со смертельным исходом произошли в Латгальском регионе.
Вчера полиция задержала 12 водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Начато десять уголовных процессов.
Вчера выписано 175 штрафов за превышение скорости, один - за агрессивное вождение. Всего оформлено 405 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.
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