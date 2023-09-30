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Видео ⟩ Взрыв на подстанции под Брянском: несколько сел остались без электричества

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Взрыв на подстанции под Брянском: несколько сел остались без электричества
Взрыв на подстанции под Брянском: несколько сел остались без электричества Фото: Baza

В ночь на 30 сентября произошел взрыв на электроподстанции в поселке Погар Брянской области, сообщают каналы Telegram-каналы Shot и Baza со ссылкой на местных жителей.

После взрыва на электроподстанции вспыхнул пожар. Несколько населенных пунктов остались без электричества. Shot пишет, что произошло четыре взрыва: два возле административного здания, один в поле возле заправки и четвертый возле электроподстанции. Telegram-канал не уточнил, что стало причиной взрывов.

Позже губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что подача электроэнергии в Погар прервана. По его словам, село подверглось нападению со стороны вооруженных сил Украины, однако жертв нет.

О ночном нападении также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в городе и области работала система ПВО. В Минобороны России утверждают, что ВСУ атаковали регион ракетами РСЗО "Ураган". По информации ведомства, все девять снарядов были сбиты в воздухе. Независимого подтверждения этой информации нет.

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