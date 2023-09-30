Имущество латышей-эмигрантов в Великобритании оказалось вовлечено в скандал

Неплатежеспособная LWT TRADING UK LIMITED, не справившееся с бременем долгов, - не просто арендатор помещений, а связана с британско-латвийской благотворительной организацией Latvian Welfare Trust, которая, в свою очередь, косвенно связана с Daugavas Vanagu fonds.

Некоторые латвийские эмигранты обеспокоены тем, не пострадает ли также лондонский дом, принадлежащий Daugavas Vanagu fonds. Его основная функция - также гостиничный бизнес. В здании присутствует латышский бар, большой зал на втором этаже посвящен латвийской культуре - там проходят репетиции народных танцев и хора, культурные мероприятия. Отсюда группы также отправляются на Праздник песни и танца. Стоимость здания исчисляется многими миллионами британских фунтов.

В архиве новостей о Daugavas Vanagu Fonds указано, что LWT TRADING UK LIMITED была основана как экономический оператор, бизнес-администратор в интересах Latvian Welfare Trust. Насколько эта связь юридически закреплена? Сможет ли британский управляющий по неплатежеспособности продолжить продажу недвижимости для покрытия долгов LWT TRADING UK LIMITED? Эти вопросы 360TV ZIŅneši хотела задать правлению Daugavas Vanagu fonds, но оно не согласилось на интервью. Однако публичное заявление фонда в Facebook утешает: "Решение LWT Trading LTD о прекращении бизнеса не затрагивает "Страумени" и здание в Лондоне, они по-прежнему являются собственностью Daugavas Vanagu fonds".

Если организация, владеющая недвижимостью, действительно не несет финансовой ответственности по обязательствам неплатежеспособной LWT TRADING UK LIMITED, то повода для беспокойства нет.