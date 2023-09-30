Имущество латышей-эмигрантов в Великобритании оказалось вовлечено в скандал

Поместье Кетторп имения "Страумени" в Великобритании, принадлежащее организации латышей-эмигрантов Daugavas Vanagu fonds, оказалось вовлеченным в скандал, сообщает BBC. Компания по управлению усадебным бизнесом LWT Trading UK LTD, косвенно связанная с фондом, внезапно стала неплатежеспособной, что вызвало у многих неприятный опыт, - сообщает передача 360TV ZIŅneši.
В поместье, принадлежащем латышам-эмигрантам, уже много лет работает гостиница, сдаются помещения для проведения конференций и торжественных мероприятий. В конце сентября постояльцев отеля внезапно выгнали, бронирования на свадьбы отменили, а сотрудники были шокированы возможной невыплатой зарплаты. Британские СМИ описывают это как хаос, поскольку многие молодожены внезапно оказались без места проведения свадьбы. Было объявлено, что компания вступила в трудности неплатежеспособности.
Поместье Кетторп является частью амбициозного комплекса недвижимости латышей-эмигрантов под названием "Страумени". Оно расположено на окраине английского города Регби.
В комплексе также регулярно проводятся латышские культурные мероприятия, в т.ч. празднования Лиго (крупнейшие в Великобритании), народные танцы и репетиции хора, а раньше здесь также работала также латвийская школа выходного дня для детей-эмигрантов. Здесь также проходило голосование на выборах в Сейм.
Есть опасения, что британская компания по банкротству сможет завладеть активами Daugavas Vanagu fonds, продав их.
"LWT Trading LTD, компания, которая занималась свадебным и конференц-бизнесом на территории Daugavas Vanagu fonds, прекратила свою деятельность. Однако правление фонда усердно работает над новыми возможностями и идеями, чтобы эксплуатация домов и деятельность латышей могли продолжаться в прежнем режиме", - говорится в сообщении фонда.
Неплатежеспособная LWT TRADING UK LIMITED, не справившееся с бременем долгов, - не просто арендатор помещений, а связана с британско-латвийской благотворительной организацией Latvian Welfare Trust, которая, в свою очередь, косвенно связана с Daugavas Vanagu fonds.
Некоторые латвийские эмигранты обеспокоены тем, не пострадает ли также лондонский дом, принадлежащий Daugavas Vanagu fonds. Его основная функция - также гостиничный бизнес. В здании присутствует латышский бар, большой зал на втором этаже посвящен латвийской культуре - там проходят репетиции народных танцев и хора, культурные мероприятия. Отсюда группы также отправляются на Праздник песни и танца. Стоимость здания исчисляется многими миллионами британских фунтов.
В архиве новостей о Daugavas Vanagu Fonds указано, что LWT TRADING UK LIMITED была основана как экономический оператор, бизнес-администратор в интересах Latvian Welfare Trust. Насколько эта связь юридически закреплена? Сможет ли британский управляющий по неплатежеспособности продолжить продажу недвижимости для покрытия долгов LWT TRADING UK LIMITED? Эти вопросы 360TV ZIŅneši хотела задать правлению Daugavas Vanagu fonds, но оно не согласилось на интервью. Однако публичное заявление фонда в Facebook утешает: "Решение LWT Trading LTD о прекращении бизнеса не затрагивает "Страумени" и здание в Лондоне, они по-прежнему являются собственностью Daugavas Vanagu fonds".
Если организация, владеющая недвижимостью, действительно не несет финансовой ответственности по обязательствам неплатежеспособной LWT TRADING UK LIMITED, то повода для беспокойства нет.
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