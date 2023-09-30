США на грани шатдауна. Что это, чем грозит и правда ли, что у Америки закончились деньги?

С дефолтом всё разрешилось в последний момент, но не без последствий.

США лишились наивысшего кредитного рейтинга, и не потому, что не могут заплатить по долгам. Америка всегда выплатит причитающееся кредиторам, поскольку может напечатать долларов сколько нужно. Однако с каждым снижением рейтинга займы обходятся ей все дороже, и деньги, которые могли бы пойти на развитие крупнейшей экономики мира, тратятся на обслуживание долга.

Новый шатдаун рискует еще больше увеличить эти расходы.

Доверие к Америке подорвано

Конгресс на Капитолийском холме — арена жестоких сражений республиканцев с демократами, подрывающих доверие к Америке. Прошлой весной тут чуть не случился дефолт США, а в январе 2021 года сторонники Трампа чуть не взяли штурмом оплот американской демократии. Фото: EPA

Дело не в деньгах, а в доверии. Люди все меньше верят в то, что Америкой управляют разумные люди, не готовые ставить на карту судьбу страны ради сиюминутной политической выгоды.

У двух крупнейших мировых рейтинговых агентств, оценивающих кредитоспособность частных и суверенных должников, уже лопнуло терпение и они лишили США наивысшего кредитного рейтинга. Угроза нового шатдауна на этот раз вывела из себя и третье, поменьше.

«Шатдаун вряд ли подорвет выплаты по долгам и рост экономики, однако он подчеркивает слабость институтов и госуправления в США, на которую мы указывали в последние годы», — написало рейтинговое агентство Moody’s.

Его оценки подтверждают экономисты американского банка Goldman Sachs. Они полагают, что рост американской экономики замедлится не более чем на 0,2 процентного пункта.

Шатдаун продлится пару недель, полагают они, после чего будет достигнуто компромиссное решение. Но и оно недолговечно — новый шатдаун вероятен еще до конца года.