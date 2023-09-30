Видео ⟩ Елгаву патрулируют полицейские из США

На улицах Елгавы наряду с местными полицейскими в сентябре работали и полицейские из США. Это сотрудничество по обмену опытом предусматривает договор о побратимстве между Елгавой и городом Кармела штата Индиана, заключенный в прошлом году, сообщает программа LTV Dienas ziņas.
Полицейские из США патрулировали Елгаву две недели. А летом двое полицейских из Елгавы отправились в поездку по обмену опытом в США и патрулировали улицы Кармелы. Каковы выводы полицейских после обмена опытом, показали в сюжете LTV.
Видео: сюжет LTV
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