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Видео ⟩ Елгаву патрулируют полицейские из США

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānšāviņš

На улицах Елгавы наряду с местными полицейскими в сентябре работали и полицейские из США. Это сотрудничество по обмену опытом предусматривает договор о побратимстве между Елгавой и городом Кармела штата Индиана, заключенный в прошлом году, сообщает программа LTV Dienas ziņas.

Полицейские из США патрулировали Елгаву две недели. А летом двое полицейских из Елгавы отправились в поездку по обмену опытом в США и патрулировали улицы Кармелы. Каковы выводы полицейских после обмена опытом, показали в сюжете LTV.

Видео: сюжет LTV

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