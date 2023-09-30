В Андрейосте затонул небольшой корабль

В субботу в 18:04, VUGD получила информацию о том, что на Даугаве, рядом с ул. Экспорта в Риге, в воде находится затонувший прогулочный кораблик.

На месте происшествия выяснилось, что судно длиной около семи метров, скорее всего, затонуло еще ночью.

Водолазы VUGD погрузились в воду, чтобы проверить судно. Погибших и разлива топлива обнаружено не было, поэтому пожарные-спасатели в 19:15 работу на месте происшествия завершили.