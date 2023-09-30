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В Андрейосте затонул небольшой корабль

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Андрейоста и Рижский пассажирский порт
Андрейоста и Рижский пассажирский порт Фото: Zane Bitere/LETA

В Андрейосте, в Риге, затонуло небольшое прогулочное судно, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В субботу в 18:04, VUGD получила информацию о том, что на Даугаве, рядом с ул. Экспорта в Риге, в воде находится затонувший прогулочный кораблик.

На месте происшествия выяснилось, что судно длиной около семи метров, скорее всего, затонуло еще ночью.

Водолазы VUGD погрузились в воду, чтобы проверить судно. Погибших и разлива топлива обнаружено не было, поэтому пожарные-спасатели в 19:15 работу на месте происшествия завершили.

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