«Дестабилизирующий шаг». США призвали Сербию отвести войска от границы с Косово

После этого правительство Косово продемонстрировало большой арсенал оружия и техники, найденного на месте инцидента, и обвинило правительство Сербии в поддержке боевиков.

В пятницу ответственность за перестрелку с полицейскими взял на себя Милан Радойчич — вице-президент «Сербского списка», главной политической партии косовских сербов. Заявив об этом, он подал в отставку.

Комментируя инцидент в монастыре, Джон Кирби отметил, что ситуация вызывает озабоченность.

«Не похоже, чтобы все это организовала какая-то случайная группа людей», — сказал Кирби о захвативших монастырь.

«Мы призываем Сербию отвести свои силы от границы», — добавил он.

Почему в Косово снова вспыхнуло насилие?

Кирби отметил, что Сербия отправила войска к границе с Косово в течение этой недели и цель таких действий еще не ясна.

Он добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Сербии Александру Вучичу и призвал его к «немедленной деэскалации и возвращению к диалогу».

Кирби также сообщил, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан разговаривал с премьер-министром Косово Альбином Курти.

Вучич прямо не отрицал, что начал концентрировать войска на границе, но отверг утверждения о том, что вооруженные силы его страны находятся в боевой готовности.