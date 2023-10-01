На выборах в Словакии побеждает бывший премьер-министр Фицо. Он обещал остановить помощь Украине

Либеральная партия, которая до сих пор даже не была представлена ​​в парламенте, заняла второе место с 17 процентами. Явка избирателей предварительно составила 68 процентов. Два поствыборных опроса, опубликованные телеканалами в субботу вечером, показали, что ПС немного опережает Smer-SSD.

Однако партии Фицо, вероятно, будет непросто сформировать коалицию с достаточным большинством голосов. Перед выборами политик объявил, что хочет прекратить непопулярную среди жителей военную помощь Украине и поддерживать соседнюю страну только гражданскими товарами. Однако почти все другие партии, избранные в парламент, хотят продолжить помощь Украине.

Страна ЕС и НАТО Словакия напрямую граничит с Украиной и является одним из самых стойких политических и военных сторонников соседа, подвергшегося нападению России. Фицо уже был главой правительства с 2006 по 2010 год и с 2012 по 2018 год и ввел Словакию в Шенгенскую зону в 2007 году и в еврозону - в 2009-м. После убийства журналиста-расследователя Яна Куцьяка и его невесты Мартины Кушнировой в 2018 году в ходе расследования были обнаружены обширные коррупционные сети, в которых были замешаны и высокопоставленные государственные чиновники. Куцьяк расследовал деятельность мафии, в связях с которой обвиняли и соратников политика. Фицо был вынужден уйти в отставку под давлением массовых протестов.