На выборах в Словакии побеждает бывший премьер-министр Фицо. Он обещал остановить помощь Украине

Вопреки первоначальным прогнозам, самой сильной силой в парламенте после выборов в соседней с Украиной Словакии станут левые социал-демократы бывшего многолетнего главы правительства. Роберт Фицо обещает избирателям прекратить военную помощь Украине.
Левая оппозиционная партия бывшего лидера правительства Роберта Фицо победила на парламентских выборах в Словакии. После подсчета голосов почти на 99 процентах избирательных участков оппозиционная партия "Курс - социальная демократия" (Smer-SSD) набрала 23,3 процента голосов, следует из предварительных результатов, объявленных Государственной избирательной комиссией в Братиславе. Воскресное утро. Таким образом, партия Фицо безоговорочно опередила либеральную партию "Прогрессивная Словакия" (ПС).
Либеральная партия, которая до сих пор даже не была представлена в парламенте, заняла второе место с 17 процентами. Явка избирателей предварительно составила 68 процентов. Два поствыборных опроса, опубликованные телеканалами в субботу вечером, показали, что ПС немного опережает Smer-SSD.
Однако партии Фицо, вероятно, будет непросто сформировать коалицию с достаточным большинством голосов. Перед выборами политик объявил, что хочет прекратить непопулярную среди жителей военную помощь Украине и поддерживать соседнюю страну только гражданскими товарами. Однако почти все другие партии, избранные в парламент, хотят продолжить помощь Украине.
Страна ЕС и НАТО Словакия напрямую граничит с Украиной и является одним из самых стойких политических и военных сторонников соседа, подвергшегося нападению России. Фицо уже был главой правительства с 2006 по 2010 год и с 2012 по 2018 год и ввел Словакию в Шенгенскую зону в 2007 году и в еврозону - в 2009-м. После убийства журналиста-расследователя Яна Куцьяка и его невесты Мартины Кушнировой в 2018 году в ходе расследования были обнаружены обширные коррупционные сети, в которых были замешаны и высокопоставленные государственные чиновники. Куцьяк расследовал деятельность мафии, в связях с которой обвиняли и соратников политика. Фицо был вынужден уйти в отставку под давлением массовых протестов.
В качестве партнера Smer в первую очередь нужны более либеральные социал-демократы во главе с бывшим премьер-министром Петера Пеллегрини, который откололся от нее и получил 15 процентов. Эта партия под названием "Голос - Социал-Демократия" (Hlas-SD) является возможным коалиционным партнером как Smer-SSD, так и ПС. Как и "Курс", "Голос" выступает за сильное государство всеобщего благосостояния. Однако, в отличие от Фицо, Пеллегрини поддерживает продолжение военной помощи Украине.
Помимо этих трех сильнейших партий, в парламент также прошли три второстепенные партии, поддерживающие военную помощь Украине, и пророссийская Словацкая национальная партия SNS. Лидер ПС Михал Шимечка после публикации обоих прогнозов был настроен осторожно. Он сообщил информационному агентству TASR, что результаты превзошли ожидания. Однако его партия до сих пор с болью вспоминает, что результат партии на предыдущих выборах оказался хуже, чем ожидалось. На выборах в Сейм 2020 года "Прогрессивной Словакии", которая тогда баллотировалась вместе с другой либеральной партией в качестве альянса, для вхождения в парламент не хватило совсем немного голосов. Отдельные партии должны достигнуть пятипроцентного барьера, но в случае партийных объединений этот уровень поднимается до 7%.
Выборы, начавшиеся в субботу утром, завершились поздно вечером. Последние избирательные участки были закрыты не в 22:00, как и ожидалось, но на 45 минут позже. Причиной этого стали проблемы на некоторых избирательных участках, где у членов избирательной комиссии были проблемы со здоровьем. По закону перерывы в голосовании должны компенсироваться продлением времени работы избирательного участка.
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