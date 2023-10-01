Карта ⟩ Ограничения движения: в Риге продолжается чемпионат мира по бегу

В 10 часов утра запланирован массовый старт в пятикилометровом забеге на Каменном мосту, за которым в 11:30 у Национального художественного музея последует старт на дистанции в одну милю.

В 11:50 и 12:15 элитные бегуны сразятся на пятикилометровой дистанции, а в 13:00 и 13:10 определятся чемпионы мира на дистанции в одну милю.

В 13:30 бегуны элитной группы стартуют на полумарафоне, а в качестве заключительного соревнования чемпионата в 14:15 за звание чемпиона мира на полумарафонской дистанции поборются мужчины. Старт марафона запланирован на Каменном мосту.

Первый чемпионат мира по бегу завершится церемонией награждения, начало которой запланировано на 15:30 на набережной 11 ноября. Почти все соревнования можно будет увидеть в прямом эфире на LTV7 с 11:25.

На чемпионат мира в Риге подали заявки 348 элитных бегунов, в том числе пять мировых рекордсменов.

На участие в забеге на милю подала заявку кенийка Файт Кипьегон, которая попытается установить новый рекорд на соответствующей дистанции. В этом сезоне она установила мировые рекорды в бегах на милю, 1500 и 5000 метров. В мужской гонке на милю выступит американец Сэм Пракель, который является первым рекордсменом мира на дистанции в милю по шоссе.