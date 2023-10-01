Карта ⟩ Ограничения движения: в Риге продолжается чемпионат мира по бегу

Сегодня, 1 октября, во время чемпионата мира по бегу в Риге введены значительные ограничения движения, сообщили агентству LETA в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.
Во время чемпионата будет ограничено или закрыто движение транспортных средств на нескольких улицах столицы и на мостах через Даугаву. Также будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта.
До 6 утра понедельника, 2 октября, закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муйтас и на параллельной улице, прилегающей к набережной 11 Ноября, со стороны Старой Риги, на участке от Полю гате до Яуниела, а также на участке улицы Калькю от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.
В этот период при необходимости на Домской площади, улицах Пилс, Яуниела и Краму будет организовано двустороннее движение.
Сегодня Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией во время забега на 5-километровую дистанцию с 8:30 до 18:00 ограничит и закроет движение транспортных средств по маршруту ул. Калькю - набережная 11 Ноября - Каменный мост - бульвар Узварас - Ранькя дамбис - Баласта дамбис - Вантовый мост - ул. Кришьяня Валдемара - ул. Цитаделес - ул. Муйтас - ул. Экспорта - набережная 11 Ноября.
С 11:30 до 13:30 будет ограничено движение по маршруту ул. Кришьяня Валдемара - ул. Лачплеша - ул. Бривибас - бульвар Бривибас - площадь Бривибас.
С 13:30 до 17:30 на время забега на 21 километр будет ограничено движение по маршруту ул. Калькю - набережная 11 Ноября - Каменный мост - бульвар Узварас - Ранькя дамбис - ул. Даугавгривас - ул. Буллю - ул. Дзегужу - ул. Слокас - ул. Кришьяня Валдемара - Вантовый мост - ул. Кришьяня Валдемара - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - площадь Бривибас - бульвар Бривибас - ул. Бривибас - ул. Сенчу - ул. Зирню - ул. Весетас - ул. Яня Дикманя - ул. Сканстес - ул. Ханзас - ул. Рупниецибас - ул. Элизабетес - бульвар Калпака - ул. Кришьяня Валдемара - ул. Лачплеша - ул. Бривибас - бульвар Бривибас - площадь Бривибас - бульвар Зигфрида Анны Мейеровица - ул. Кришьяня Валдемара - бульвар Калпака - ул. Элизабетес - ул. Экспорта - набережная 11 Ноября.
Во время мероприятия в нескольких местах будут запрещены остановка и парковка транспортных средств. Оставленные транспортные средства будут перемещены на ближайшее разрешенное место парковки.
Во время забегов в местах их проведения будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей.
Как сообщает предприятие Rīgas satiksme, во время пробега 1 октября произойдут изменения в движении трамвайных маршрутов №№ 1, 5, 7, 11, троллейбусных маршрутов №№ 3, 4, 5, 9, 14, 17, 19, 20, 25, 31, 34, а также автобусных маршрутов №№ 2, 3, 5Т, 6, 9, 11, 13, 16, 20, 21, 24, 37, 41, 50, 53 и 54.
На некоторых маршрутах изменения произойдут уже утром, однако в основном общественный транспорт начнет ходить по объездным маршрутам одновременно с ограничением беговых маршрутов - примерно с 8:20 утра и до полудня.
Чемпионат мира по бегу
Бегуны в Риге будут бороться за титулы чемпиона мира на дистанциях одна миля, пять километров и полумарафон.
В 10 часов утра запланирован массовый старт в пятикилометровом забеге на Каменном мосту, за которым в 11:30 у Национального художественного музея последует старт на дистанции в одну милю.
В 11:50 и 12:15 элитные бегуны сразятся на пятикилометровой дистанции, а в 13:00 и 13:10 определятся чемпионы мира на дистанции в одну милю.
В 13:30 бегуны элитной группы стартуют на полумарафоне, а в качестве заключительного соревнования чемпионата в 14:15 за звание чемпиона мира на полумарафонской дистанции поборются мужчины. Старт марафона запланирован на Каменном мосту.
Первый чемпионат мира по бегу завершится церемонией награждения, начало которой запланировано на 15:30 на набережной 11 ноября. Почти все соревнования можно будет увидеть в прямом эфире на LTV7 с 11:25.
На чемпионат мира в Риге подали заявки 348 элитных бегунов, в том числе пять мировых рекордсменов.
На участие в забеге на милю подала заявку кенийка Файт Кипьегон, которая попытается установить новый рекорд на соответствующей дистанции. В этом сезоне она установила мировые рекорды в бегах на милю, 1500 и 5000 метров. В мужской гонке на милю выступит американец Сэм Пракель, который является первым рекордсменом мира на дистанции в милю по шоссе.
На пятикилометровой дистанции кенийка Беатрис Чебет будет бороться за свой второй в этом году титул чемпионки мира, а конкуренцию ей составят рекордсменка мира на соответствующей дистанции Эйгайеху Тайе из Эфиопии, олимпийская чемпионка в беге на 3000 метров с препятствиями Перут Чемутай из Уганды и японка Нодзоми Танака.
В мужском забеге на пять километров в число фаворитов входят рекордсмен мира Бериху Арегави из Эфиопии, его соотечественник Йомиф Кеджелча и кениец Николас Кипкорир.
Тем временем на полумарафанской дистанции свои титулы постараются защитить кенийка Перес Джепчирчир и угандиец Джейкоб Киплимо.
В воскресенье за чемпионские титулы в беге на милю, пять километров и полумарафоне будут бороться 332 элитных бегуна. Всего на полумарафонскую дистанцию чемпионата зарегистрировались 3252 бегуна, на полумарафонскую эстафету - 502, пятикилометровую дистанцию - 3952, а маршрут длиной 1609 метров пробегут 2560 бегунов.
Чемпионат мира по бегу в эти выходные принимает не только значительное количество иностранных участников - 2575 бегунов из 100 стран, из которых больше всего представлены Эстония, Великобритания, Германия, Польша и Литва, но и участников трех различных международных конференций, связанных с бегом, крупнейшая из которых - World Athletics Global Running Conference.
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