Видео ⟩ Насущный вопрос: как бороться с водителями, которые объезжают пробки через жилые дворы?

Люди жалуются и пишут письма на сложившуюся ситуацию - ведь невозможно определить, кто из водителей действительно проживает в одном из домов двора. Перед камерой один из водителей сказал, что "живет здесь", но проверить это не представляется возможным.

Еще в прошлом году жители другого двора с похожей ситуации нашли "решение" - поставили на дороге бетонные горшки с растениями и мусорный контейнер, но один из автомобилистов вышел из автомобиля и принялся убирать преграды в дороги, игнорируя жалобы жителей.

Спустя год ведущий передачи вновь отправился во двор, где заметил, что на злополучном месте установлены уже три бетонных горшка. Ситуация оказалась решена. "Тремя горшками с растениями вы можете избавиться от всех жалоб о том, что через ваш двор автомобилисты объезжают пробки", - сказал ведущий передачи, добавив, что даже в приложениях для навигации проезд сейчас обозначен, как недоступный.

В качестве решения проблемы во дворе на Югле ведущий предлагает разместить здесь экипаж полиции или установить "лежачих полицейских", из-за которых проехать через двор станет затруднительно. Однако, указывает ведущий, второе решение может привезти к неудобствам и среди самих жителей домов в округе.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)