А вот и осень: синоптики о погоде на ближайшей неделе

На новой неделе погода в Латвии станет более осенней - температура воздуха понизится, чаще будут идти дожди, ожидаются ветреные дни, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В первую неделю октября погоду в Латвии будут определять циклоны - ожидаются дожди, усиление порывов ветра и прохладные ночи - столбик термометра местами опустится до +9...+14 градусов, только в прибрежных районах будет на несколько градусов теплее.
Дни останутся умеренно теплыми, воздух прогреется до +15...+20 градусов.
Во второй половине недели станет прохладнее как в ночные часы, так и днем.
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