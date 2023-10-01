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А вот и осень: синоптики о погоде на ближайшей неделе

rus.tvnet.lv/LETA
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Осеннее утро в Кемери
Осеннее утро в Кемери Фото: Jānis Škapars/TVNET

На новой неделе погода в Латвии станет более осенней - температура воздуха понизится, чаще будут идти дожди, ожидаются ветреные дни, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первую неделю октября погоду в Латвии будут определять циклоны - ожидаются дожди, усиление порывов ветра и прохладные ночи - столбик термометра местами опустится до +9...+14 градусов, только в прибрежных районах будет на несколько градусов теплее.

Дни останутся умеренно теплыми, воздух прогреется до +15...+20 градусов.

Во второй половине недели станет прохладнее как в ночные часы, так и днем.

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