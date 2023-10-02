Прусикин в платье, Галкин в Хельсинки, а Амината на прогулке

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто ходил за покупками, а кто выступал!
София Стужук ходила в магазин
Илья Прусикин в платье
Винтажная Ирина Шейк
Амината гуляла
Андрей Макаревич выступал
Загадочная Рената Литвинова
Татьяна Мингалимова танцевала
Маркус Рива был на съемках телешоу
Настя Каменских в цветах
Maruv выпустила новый трек
Максим Галкин показал короткое видео из Хельсинки
Задумчивая Ким Кардашьян
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