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Прусикин в платье, Галкин в Хельсинки, а Амината на прогулке

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто ходил за покупками, а кто выступал!

София Стужук ходила в магазин

Илья Прусикин в платье

Винтажная Ирина Шейк

Амината гуляла

Андрей Макаревич выступал

Загадочная Рената Литвинова

Татьяна Мингалимова танцевала

Маркус Рива был на съемках телешоу

Настя Каменских в цветах

Maruv выпустила новый трек

Максим Галкин показал короткое видео из Хельсинки

Задумчивая Ким Кардашьян

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