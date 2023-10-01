Спецслужбы: Россия может пойти на все более агрессивные операции в Латвии

Ожидается, что интенсивность шпионской деятельности в отношении западных стран, в том числе и Латвии, возрастет, говорится в заключении концепции.

Помимо сбора разведданных и укрепления позиций агентуры, российские спецслужбы осуществляют краткосрочные и долгосрочные меры влияния. Спецслужбы создают сеть агентов влияния, изучают и укрепляют рычаги влияния, проводят целенаправленные операции влияния, чтобы направить принятие решений, общественно-политические процессы и общественное мнение в выгодное для Кремля русло.

Операции влияния проводятся с использованием различных методов: агентов влияния, киберпространства и информационного пространства, важной составляющей которого являются социальные сети и платформы обмена видеоматериалами.

В тематическом плане операции влияния чаще всего связаны с усилиями по нагнетанию напряженности в латвийском обществе, недоверия к государственной власти и политике, а также распространением кремлевского мировоззрения среди определенных групп общества.

Российские спецслужбы ведут свою деятельность против Латвии с разных позиций - из России и с ее территории, в приграничной зоне, под прикрытием дипломатических представительств, в третьих странах, в рамках международных организаций, в киберпространстве и в информационном пространстве.

По мере сокращения традиционных возможностей разведки возрастает угроза, исходящая от деятельности спецслужб с территории России. Граждане Латвии, выезжающие в эти страны, все больше подвергаются риску стать мишенью российских и белорусских спецслужб.

В задачи российских спецслужб входит развитие возможностей для проведения широкого спектра операций против Латвии в случае конфликта - провокаций, диверсий и подрывных действий, информационной войны, кибератак на критически важные объекты инфраструктуры, нарушения работы ключевых государственных секторов.

Стратегическая задача органов национальной безопасности Латвии - обеспечить комплекс упреждающих и превентивных мер по противодействию угрозе, которую представляют иностранные спецслужбы для национальной безопасности Латвии и коллективной безопасности и интересов НАТО и ЕС.

Предыдущая редакция NDK была разработана и утверждена Сеймом в 2019 году. В течение года после утверждения NDK должен быть разработан План национальной безопасности, который должен включать конкретные меры по предотвращению и противодействию национальным угрозам.