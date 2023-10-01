На выборах в Словакии победили популисты, обещавшие свернуть военную помощь Украине. Но им еще предстоит сформировать коалицию

Лидер «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка и Роберт Фицо — основные конкуренты в борьбе за власть Фото: Getty Images

«Я говорю это громко и четко и буду это делать: война в Украине началась не вчера и не в прошлом году. Она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать русских на Донбассе и в Луганске», — заявил Фицо на митинге в родном городе Тополчаны в августе.

Роберт Фицо не только обещает прекратить военную помощь Украине, но и заявляет, что Евросоюз стал марионеткой в руках США и обвиняет президента в антисловацком сговоре с Джорджем Соросом.

Он считает «наивной» надежду на деоккупацию захваченных Россией территорий, особенно Крыма.

«Фицо и его потенциальные партнеры по коалиции, как и (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, благоговеют перед Путиным. Поэтому его приход к власти будет угрозой для всей Европы», — написал на прошедших выходных журнал Respekt, издающийся в соседней Чехии.

В этом же духе оценивают Фицо и перспективы Словакии и многие другие европейские и американские издания, написавшие в последние недели о словацких выборах.

Непростая коалиция

Поскольку абсолютного большинства ни одна из партий не получила, состав нового правительства Словакии будет зависеть от того, кто — левый популист Фицо или его соперники из «Прогрессивной Словакии» — сможет собрать коалицию большинства.