Идея закрытия общественных СМИ на русском языке - идея Пунтулиса в обход SEPLP

С начала полномасштабного вторжения России в Украину мультимедийная платформа LTV Rus.LSM.lv расширила свой контент в социальных сетях - аудитория этого контента растет как в Латвии, так и за рубежом, в том числе в Евросоюзе, Украине, а также в России. Запрет для общественных СМИ создавать такой контент может означать то, что в соцсетях на русском языке о Латвии будет преобладать созданный местными политиками или же поддерживаемый и вдохновленный Кремлем контент, в том числе дезинформация и пропаганда, считает главный редактор Rus.LSM.lv Екатерина Сафронова.

"Я думаю, что когда-то действительно не будет необходимости в СМИ на русском языке в Латвии, но сейчас это не тот случай и не тот момент, на мой взгляд. Потому что мы видим этот запрос на информацию на русском языке, и мы видим, насколько агрессивно сейчас работают российские СМИ и как они рассказывают - в том числе о Латвии, и какую информацию они дают - в том числе о Латвии. И сейчас мы единственные в Латвии на русском языке, кто может опровергнуть эту информацию", - говорит Сафронова в основном о видеосодержании.