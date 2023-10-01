Идея закрытия общественных СМИ на русском языке - идея Пунтулиса в обход SEPLP

На этой неделе Сейм утвердил концепцию национальной безопасности на следующие четыре года. Непривычно для таких документов в нем указан и конкретный срок для конкретного события - с 2026 года контент, созданный общественными СМИ, должен быть только на латышском или других языках стран-участниц Евросоюза или стран-кандидатов. Раздел концепции о безопасности информационного пространства написало возглавляемое в то время Наурисом Пунтулисом (Нацобъединение) Министерство культуры, не согласовывая с общественными СМИ и наблюдающим за ними советом эти свои идеи. Но в интервью программе De Facto Латвийского телевидения Пунтулис называет возражения против этой идеи сомнением в компетентности служб безопасности.
Концепцию национальной безопасности правительство Эвики Силини ("Новое Единство") утвердило на своем первом рабочем заседании в середине сентября - в его закрытой части. Только после этого документ, готовящийся при предыдущем правительстве, стал общедоступным. В разделе концепции об устранении угрозы, создаваемой информационному пространству Латвии, записан также следующий тезис: "Учитывая, что в Латвии происходит укрепление роли государственного языка во всех сферах жизни, с 1 января 2026 года и созданный общественными СМИ контент должен быть только на латышском языке и языках, принадлежащих европейскому культурному пространству (…)".
Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP), который является держателем долей капитала Латвийского телевидения и Латвийского радио, узнал об этой задумке, которая уже через немногим более двух лет напрямую затронула бы, например, Латвийское радио 4 и медиаплатформу Rus.LSM.lv, от журналистов. Ответственное за обобщение концепции Министерство внутренних дел (МВД), на тот момент находившееся в ведении "Объединенного списка", мнение SEPLP не запрашивало.
Такая же идея от возглавляемого тогда Национальным объединением Министерства культуры весной, правда, пришла и была включена в проект основных установок политики СМИ, но этот документ планирования еще находится на стадии согласования, подчеркивает председатель SEPLP Янис Сикснис: "Насколько я видел мнение не только SEPLP, но и других представителей отрасли, то они уверенным большинством поддерживают нашу позицию. То есть большая часть отрасли считает, что такую целевую дату, когда что-то закрывается, определять не следовало бы. И это действительно выражается из среды и общественных СМИ, и коммерческих СМИ, и других. Поэтому мне действительно интересно, о чем же тогда мы будем говорить в основных направлениях политики СМИ, какой там будет результат и, если это будет вопреки концепции национальной безопасности, что дальше будет происходить".
Новый министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") оправдывается, что получил концепцию "по наследству". Он предполагал, что все необходимые работы по согласованию были проведены, поэтому пришлось двигаться с ее утверждением, поскольку согласно закону о национальной безопасности это должно быть сделано до 1 октября. Козловскис подчеркивает, что конкретные меры по нейтрализации и предотвращению угрозы со стороны государства будут включены в план национальной безопасности, который правительство теперь должно разработать в течение года.
"В целом надо понимать, что в концепции национальной безопасности фактически МВД - держатель платформы, на которой ответственные за соответствующие сферы министерства вносят свои предложения. Такое продвигаемое Министерством культуры предложение тоже было включено. Правительство изменилось, а потому мне... Сейчас во всяком случае концепция была подготовлена, представлена. Какое видение уже, может быть, сейчас у куратора ответственной сферы - это вопрос. Но сейчас да, на мой взгляд, концепцию следовало бы поддержать в целом, а вопрос о содержании, наполнении - это уже конкретная мера", - заявил Козловскис за несколько дней до утверждения концепции в Сейме.
Нынешний министр культуры Агнесе Логина из "Прогрессивных" неделю назад на заседании правительства также проголосовала за концепцию нацбезопасности в такой редакции и после голосования в публичном пространстве неоднократно подчеркивала, что закрытие содержания общественных СМИ на русском языке через два года не поддерживает: "Здесь действительно вопрос в сроках - не является ли 2026 год неадекватно быстрым решением. По-моему, так и есть. Это решение, продвигаемое предыдущим министром, и у меня не было на самом деле варианта участвовать в этом процессе. Я с этим очень не согласна и буду пытаться что-то исправить другими методами. Я вижу, что срок имеет смысл сделать более продолжительным, потому что через два года мы не будем еще в ситуации, в которой у нас нет необходимости в надежной, достоверной информации на русском языке для людей, потребляющих СМИ на этом языке".
Предшественник Логиной Пунтулис (Нацобъединение), ныне являющийся оппозиционным депутатом Сейма, в интервью De Facto заявил, что 2026 год выбан как срок на "основе принципов интеграции общества Министерства культуры". В документе, который на самом деле называется "План развития сплоченного и граждански активного общества", такой срок, впрочем, не называется. Пунтулис также призывает концепцию безопасности Государственного стратегического коммуникационного и информационного пространства - но и там не упомянут конкретный срок закрытия содержания на русском языке, лишь указано, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе необходимо увеличивать содержание на латышском языке. Позже Пунтулис в разговоре с De Facto выдвигает другую версию - 2026 год задуман как символический шаг, так как в том же году завершается переход на образование только на латышском языке.
Дискуссии о сроке бывший министр культуры Пунтулис не понимает и всю ответственность пытается перенести на учреждения госбезопасности: "Наверное, я тоже могу сказать, что мне кажется противоречивым то, что кто-то ставит под сомнение компетентность служб безопасности. Мне, скорее, это кажется противоречивым". На указание, что он сам признал - 2026 год записан по его предложению - Пунтулис отвечает: "Службы безопасности приняли решение, и сейчас кто-то ставит его под сомнение. (…) Если бы это могло представлять угрозу безопасности, то против этого могли бы возражать структуры безопасности. Они не увидели в этом угрозы, в отличие от SEPLP. Логично?".
С начала полномасштабного вторжения России в Украину мультимедийная платформа LTV Rus.LSM.lv расширила свой контент в социальных сетях - аудитория этого контента растет как в Латвии, так и за рубежом, в том числе в Евросоюзе, Украине, а также в России. Запрет для общественных СМИ создавать такой контент может означать то, что в соцсетях на русском языке о Латвии будет преобладать созданный местными политиками или же поддерживаемый и вдохновленный Кремлем контент, в том числе дезинформация и пропаганда, считает главный редактор Rus.LSM.lv Екатерина Сафронова.
"Я думаю, что когда-то действительно не будет необходимости в СМИ на русском языке в Латвии, но сейчас это не тот случай и не тот момент, на мой взгляд. Потому что мы видим этот запрос на информацию на русском языке, и мы видим, насколько агрессивно сейчас работают российские СМИ и как они рассказывают - в том числе о Латвии, и какую информацию они дают - в том числе о Латвии. И сейчас мы единственные в Латвии на русском языке, кто может опровергнуть эту информацию", - говорит Сафронова в основном о видеосодержании.
Сопредседатель "Объединенного списка", который представляет бывший министр внутренних дел Марис Кучинскис, и член комиссии Сейма по национальной безопасности Эдвард Смилтенс, на вопрос De Facto, было ли учтено, при включении в концепцию национальной безопасности этого раздела, что осенью 2026 года пройдут выборы в Сейм, влияние на которые может быть одной из целей Кремля, конкретного ответа не дает. "2026 год или 2025 или 2027 - это не имеет решающего значения. Смысл в том, что мы выражаем четкое мнение и придерживаемся линии укрепления латышского язык. И я лично призываю и приглашаю и других коллег, особенно тех, кто представляет "Русский союз Латвии", г-на Шлесерса и других, приглашать своих избирателей, в том числе избирателей партии "Прогрессивные", которые также в большей степени, как они сами считают, русскоязычны, призвать изучать латышский язык, укреплять основы Латвийского государства и руководствоваться теми ценностями, на которых построены Латвийская Республика и Латвийское государство", - рассказал бывший спикер Сейма.
Главный редактор Латвийского радио Анита Брауна считает, что это решение Сейма ослабляет позиции Латвии в условиях информационной войны. Значительная часть людей слушает радио в автомобилях - если будет закрыто "Латвийское радио 4", маловероятно, что его слушатели переключатся на латышские радиостанции; просто исчезнет один радиоканал, который по-русски предлагал информационно-аналитический контент, прогнозирует Брауна.
"Этим решением Сейма в мусорку одним махом выкидывается медийная экспертиза и опыт общественных СМИ очень многих стран. Мы знаем, что вокруг нас, в Эстонии, например, или здесь, в Латвии, есть русскоязычные редакции крупных общественных СМИ других стран. То есть правительства других стран и общественные СМИ в последние годы как раз делали большие инвестиции в русскоязычный контент, потому что они понимают, что против всей той кремлевской пропаганды и дезинформации должны поставить качественную, надежную, убедительную информацию, так что поддерживать среду независимых русскоязычных СМИ - очень важная задача. И все, что делает наш Сейм, это вопреки этому всему опыту и экспертизе", - считает главный редактор Латвийского радио.
В Сейме за концепцию национальной безопасности проголосовала как нынешняя, так и предыдущая коалиция, то есть все фракции кроме "Стабильности!" и "Латвии на первом месте". Единственной фракцией, от которой в дебатах по документу не участвовал ни один депутат, был "Союз зеленых и крестьян". Ее представитель Аугустс Бригманис, который является заместителем руководителя комиссии Сейма, отвечающей за медийную политику, признает - СЗК поддерживает цель укрепления латышского языка, но по вопросам содержания общественных СМИ в будущем придется выслушать и мнение экспертов: "Как это угрожает информационному пространству, как это угрожает, может быть, тому, что люди какие-то в нашей Латвии остаются вне, скажем, и находятся под угрозой других информационных пространств, которые могут быть враждебны Латвии … Я думаю, здесь уместно выслушать экспертов и найти в этих комиссиях правильное решение - оставить эту дату, или найти какой-то компромисс. Это покажет время".
Президент Латвии Эдгар Ринкевич возглавляет Совет национальной безопасности, который на этой неделе рассмотрел концепцию национальной безопасности, но никаких комментариев по поводу документа не высказал. Сам Ринкевич о намерении через два года запретить содержание общественных СМИ на русском языке свою оценку тоже не высказывал.
Стоит отметить, что весной Министерство иностранных дел, возглавляемое Ринкевичем, возражало против идентичной идеи Министерства культуры, отмечая, что интересам государства соответствует такая медиа-среда, которая позволяет предоставлять объективную информацию и эффективно общаться со всеми группами латвийского общества, особенно с аудиториями нацменьшинств. "Содержание, созданное общественным СМИ на русском языке, сейчас служит альтернативой враждебной латвийскому государству пропаганде и дезинформации, создавая возможность того, что (…) достоверная и точная информация достигнет как можно большей части латвийского общества", - в середине мая этого года в комментариях к проекту основных установок политики СМИ высказался МИД.
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