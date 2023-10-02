Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 13 человек. Судьба многих до сих пор неизвестна

По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке страны.
Пожар вспыхнул в популярном ночном клубе Teatre, расположенном в районе Аталайас, около 6 утра по местному времени.
Местные СМИ сообщили, что среди погибших было несколько членов одной семьи, отмечавшей день рождения.
Один из них сказал, что только вернувшись домой узнал, что его двоюродный брат так и не появился. Пока что неясно, был ли он среди погибших.
Полиция сообщила, что, как минимум 14 человек все еще числятся пропавшими без вести, поэтому весьма вероятно, что число смертей возрастет.
Через 15 часов после пожара по-прежнему неизвестно, что именно послужило его причиной, но мэр Мурсии Хосе Бальеста сообщил журналистам, что пожар вспыхнул на втором этаже клуба. Он также объявил в городе трехдневный траур.
Диего Сераль из национальной полиции заявил, что обрушившаяся крыша клуба очень сильно усложнила поиск жертв и выяснение причин трагедии.
На кадрах, опубликованных в соцсети X пожарной службы Мурсии, видно, как пожарные борются с пламенем внутри клуба. Огонь уничтожил часть крыши здания.
Местная газета La Verdad de Murcia рассказала о том, что одна 28-летняя женщина отправила своей матери голосовое сообщение, когда начался пожар, в котором сказала: «Мамочка, я тебя люблю, мы скоро умрем».
Она была в клубе вместе со своими друзьями из соседнего города Каравака-де-ла-Крус. Пока мы не знаем, удалось ли ей спастись.
«Они отправились туда, потому что в Караваке ночных клубов просто нет, - рассказал газете ее отец. - Она пошла туда только во второй раз в своей жизни».
Как сообщили представители экстренных служб, пожарным удалось проникнуть внутрь около 08:00, и они обнаружили четыре тела, а примерно через 40 минут — еще два.
Четверо пострадавших находятся в больнице – они отравились угарным газом. В местном спортивном комплексе проводятся консультации для пострадавших.
Мэрия Мурсии заявила, что глубоко сожалеет о случившемся, и выразила соболезнования пострадавшим.
Это - самый страшный пожар в ночном клубе страны за более чем 30 лет. В 1990 году 43 человека погибли, когда загорелся ночной клуб в Сарагосе.