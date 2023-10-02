Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 13 человек. Судьба многих до сих пор неизвестна

Пожар вспыхнул в популярном ночном клубе Teatre, расположенном в районе Аталайас, около 6 утра по местному времени.

Местные СМИ сообщили, что среди погибших было несколько членов одной семьи, отмечавшей день рождения.

Один из них сказал, что только вернувшись домой узнал, что его двоюродный брат так и не появился. Пока что неясно, был ли он среди погибших.

Полиция сообщила, что, как минимум 14 человек все еще числятся пропавшими без вести, поэтому весьма вероятно, что число смертей возрастет.

Через 15 часов после пожара по-прежнему неизвестно, что именно послужило его причиной, но мэр Мурсии Хосе Бальеста сообщил журналистам, что пожар вспыхнул на втором этаже клуба. Он также объявил в городе трехдневный траур.

Диего Сераль из национальной полиции заявил, что обрушившаяся крыша клуба очень сильно усложнила поиск жертв и выяснение причин трагедии.

На кадрах, опубликованных в соцсети X пожарной службы Мурсии, видно, как пожарные борются с пламенем внутри клуба. Огонь уничтожил часть крыши здания.