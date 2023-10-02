Ремонтные работы: в Даугавпилсе на две недели ограничат движение трамваев

С сегодняшнего дня и до 16 октября в Даугавпилсе будет ограничено движение трамваев по маршруту 1 в связи с ремонтными работами, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
После завершения строительных работ на кольце 3-го трамвая в Стропы движение будет возобновлено по всей длине 3-го маршрута, а также частично по 1-му маршруту.
Полностью движение по всем маршрутам будет восстановлено к 17 ноября, обещает самоуправление.
Продолжительность ограничения движения трамваев в Даугавпилсе будет меньше, чем первоначально планировало АО Daugavpils satiksme.
Ранее сообщалось, что трамвайное движение в Даугавпилсе будет закрыто до конца этого года в связи с ремонтными работами.
Daugavpils satiksme. реализует четыре проекта, в рамках которых до конца 2023 года будет проведена реконструкция существующих и строительство новой трамвайной линии на нескольких участках, а также замена коммуникаций и благоустройство прилегающей к путям территории.
Общая стоимость проектов составляет более 30 млн евро.
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