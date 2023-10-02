Работодатель уволил женщину из-за менопаузы. Теперь ее ждет огромная компенсация

49-летняя жительница Великобритании Карен Фаркухарсон (Karen Farquharson) получила более 37 000 фунтов стерлингов (42 628 евро) в качестве компенсации после того, как ее начальник обвинил ее в использовании симптомов менопаузы как "оправдание всему", сообщает BBC.
Первоначально она взяла отпуск из-за симптомов менопаузы, а позже ее уволили с пояснением - "пожилая женщина с болями".
Основатель компании Джим Кларк обвинил ее в этом. Женщина проработала в компании 27 лет, поэтому ее особенно расстроило такое решение.
На Кларка подали в суд за несправедливое увольнение. В результате Карен получила компенсацию в размере 37 379,56 фунтов стерлингов, поскольку она зарабатывала 38 000 фунтов стерлингов в год.
Она описала своего 72-летнего начальника как "динозавра", который не умеет проводить современные изменения на рабочем месте.
Женщина сказала: "Я знаю эту компанию 27 лет, и они обошлись со мной как с мусором".
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