Работодатель уволил женщину из-за менопаузы. Теперь ее ждет огромная компенсация

Первоначально она взяла отпуск из-за симптомов менопаузы, а позже ее уволили с пояснением - "пожилая женщина с болями".

Основатель компании Джим Кларк обвинил ее в этом. Женщина проработала в компании 27 лет, поэтому ее особенно расстроило такое решение.

На Кларка подали в суд за несправедливое увольнение. В результате Карен получила компенсацию в размере 37 379,56 фунтов стерлингов, поскольку она зарабатывала 38 000 фунтов стерлингов в год.

​Она описала своего 72-летнего начальника как "динозавра", который не умеет проводить современные изменения на рабочем месте.

Женщина сказала: "Я знаю эту компанию 27 лет, и они обошлись со мной как с мусором".