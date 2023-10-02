Пн, 2.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

За трое суток в Латвии утонули пять человек

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Иллюстративное фото
Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

За последние три дня в водоемах было найдено пятеро погибших, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В пятницу утром поступила информация о том, что в пруду в Цирмской волости Лудзенского края находится автомобиль. В автомобиле были найдены двое погибших, а позже его извлекли из пруда с помощью спасательной машины.

В субботу в Драбешской волости Цесисского края спасатели нашли в реке Гауя погибшего человека и передали его Государственной полиции. В воскресенье двое погибших были найдены в Даугаве на улице Аустувес в Риге и в Югльском канале в Риге.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх