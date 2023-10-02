Один из богатейших в мире людей подозревается в отмывании денег

По словам прокурора, расследование началось в прошлом году.

По данным французской газеты Le Monde, в 2018 году Саркисов через компании-посредники приобрел несколько объектов недвижимости в Куршевеле, однако реальным продавцом был Арно.

Утверждается, что исполнительный директор LVMH якобы заплатил Саркисову за объекты около 20 миллионов евро, а Саркисов получил прибыль от сделок в размере около 2 миллионов евро. Le Monde отмечает, что в ходе этих сделок, скорее всего, скрывалось происхождение средств и личности участвовавших в них лиц, включая Арно. Парижская прокуратура отказалась комментировать подробности дела.

LVMH стала крупнейшей компанией в Европе по рыночной стоимости. Французский миллиардер Арно, семья которого контролирует компанию, некоторое время был самым богатым человеком в мире, опережая Илона Маска. Состояние Арно выросло с 48,6 миллиарда долларов до 210,7 миллиардов долларов в 2023 году, поскольку его компания получила огромную прибыль за счет увеличения продаж предметов роскоши.

В конце апреля рыночная стоимость LVMH впервые превысила 500 миллиардов долларов и стала первой европейской компанией, достигшей этой отметки благодаря активному росту продаж в Китае, а также укреплению евро.

Расследование сделки Арно и Саркисова может иметь серьезные последствия для обеих сторон. Если будет установлено, что оба бизнесмена причастны к отмыванию денег, то им грозит тюремное заключение и крупные штрафы.

В случае Арно это также может стать репутационным ударом, поскольку он известен как один из самых успешных бизнесменов в мире.