Силиня допускает, что можно лишать гражданства натурализованных граждан, настроенных антигосударственно

"Новое Единство" разработало поправки к Закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства Латвии граждан бывшего СССР, нарушивших данное при натурализации, или получении гражданства Латвии, обещание и действовавших вопреки демократическому государственному строю, закрепленному в Конституции.

Отвечая на вопрос о цели этого предложения, премьер-министр заявила журналистам, что люди, которые выступают против Латвии, против своей страны, должны быть привлечены к ответственности перед законом.

Государство имеет право искать решения, как бороться с такими людьми, пояснила Эвика Силиня, заявив, что государство должно иметь право лишать гражданства людей, которых можно считать предателями Латвии.

Силиня пояснила, что партия еще официально не подала поправки, но выработала возможное решение, которое будет обсуждаться с партнерами по коалиции.

Представители коалиции - Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные" - заявили, что относятся к этому вопросу с пониманием и будут обсуждать его во фракциях, но воздерживаются от комментариев по поводу этой идеи до получения более подробной информации.