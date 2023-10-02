Государство, возможно, должно иметь право лишать гражданства людей, которые получили его в порядке натурализации, но которые из-за своих последующих действий могут считаться предателями Латвии. Такую возможность допустила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), указав, что дискуссия продолжается. Об этом сообщает агентство LETA.
Силиня допускает, что можно лишать гражданства натурализованных граждан, настроенных антигосударственно
"Новое Единство" разработало поправки к Закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства Латвии граждан бывшего СССР, нарушивших данное при натурализации, или получении гражданства Латвии, обещание и действовавших вопреки демократическому государственному строю, закрепленному в Конституции.
Отвечая на вопрос о цели этого предложения, премьер-министр заявила журналистам, что люди, которые выступают против Латвии, против своей страны, должны быть привлечены к ответственности перед законом.
Государство имеет право искать решения, как бороться с такими людьми, пояснила Эвика Силиня, заявив, что государство должно иметь право лишать гражданства людей, которых можно считать предателями Латвии.
Силиня пояснила, что партия еще официально не подала поправки, но выработала возможное решение, которое будет обсуждаться с партнерами по коалиции.
Представители коалиции - Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные" - заявили, что относятся к этому вопросу с пониманием и будут обсуждать его во фракциях, но воздерживаются от комментариев по поводу этой идеи до получения более подробной информации.
Как сообщила агентству LETA представитель "Нового Единства" Анна Удре, депутаты Сейма подготовили поправки, направленные на улучшение правовой базы для лишения гражданства Латвии, предусмотренной Законом о гражданстве. Сегодня депутаты "Нового Единство" представят их своим партнерам по коалиции.
В соответствии с законом, если лицо совершило преступление против Латвийской Республики и это подрывает правовые отношения, установленные между гражданином и государством, оно лишается гражданства Латвии при условии, что не станет лицом без гражданства. Проект поправок предусматривает возможность лишения гражданства Латвии лиц, которые нарушили обещание, данное при натурализации, и совершили любое из перечисленных в законе недопустимых действий.
"Принимая во внимание, что граждане бывшего СССР имеют возможность получить гражданство государства-преемника СССР - Российской Федерации, предусмотренные поправки не создадут ситуации, когда человек становится апатридом",
- поясняет председатель Комиссии Сейма по юридическим вопросам и подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний Андрей Юдинс ("Новое Единство").
В связи с этим подготовленные "Новым Единством" поправки не будут иметь прямого отношения к положению Международной конвенции о сокращении безгражданства о том, что гражданства нельзя лишить лицо, не имеющее гражданства другого государства.
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