Словакия обвинила Москву во вмешательстве в выборы

В понедельник, 2 октября, Словакия обвинила Москву во вмешательстве в субботние парламентские выборы и вызвала представителя российского посольства, чтобы выразить протест.
"Мы считаем преднамеренное распространение подобной дезинформации недопустимым вмешательством Российской Федерации в избирательный процесс Словацкой Республики", - говорится в заявлении, распространенном МИД.
Протест связан с заявлением главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, которое он опубликовал накануне голосования в Словакии. По словам Нарышкина, США будут манипулировать результатами выборов.
Как сообщалось, левая оппозиционная партия бывшего лидера правительства Роберта Фицо победила на парламентских выборах в Словакии. После подсчета голосов почти на 99 процентах избирательных участков оппозиционная партия "Курс - социальная демократия" (Smer-SSD) набрала 23,3 процента голосов, следует из предварительных результатов, объявленных Государственной избирательной комиссией в Братиславе. Воскресное утро. Таким образом, партия Фицо безоговорочно опередила либеральную партию "Прогрессивная Словакия" (ПС).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!