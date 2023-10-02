Словакия обвинила Москву во вмешательстве в выборы

"Мы считаем преднамеренное распространение подобной дезинформации недопустимым вмешательством Российской Федерации в избирательный процесс Словацкой Республики", - говорится в заявлении, распространенном МИД.

Протест связан с заявлением главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, которое он опубликовал накануне голосования в Словакии. По словам Нарышкина, США будут манипулировать результатами выборов.

Как сообщалось, левая оппозиционная партия бывшего лидера правительства Роберта Фицо победила на парламентских выборах в Словакии. После подсчета голосов почти на 99 процентах избирательных участков оппозиционная партия "Курс - социальная демократия" (Smer-SSD) набрала 23,3 процента голосов, следует из предварительных результатов, объявленных Государственной избирательной комиссией в Братиславе. Воскресное утро. Таким образом, партия Фицо безоговорочно опередила либеральную партию "Прогрессивная Словакия" (ПС).