Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США

Однако иск классифицирован таким образом, что в этом конкретном деле прокурорам достаточно лишь доказать сам факт мошенничества, а не наличие жертв этого мошенничества.

Также Трамп заявляет, что очередное судебное разбирательство затеяно для того, чтобы навредить ему в его предвыборной кампании. Но данное расследование началось четыре с половиной года назад, после того как бывший юрист Трампа Майкл Коэн впервые обнародовал бухгалтерские схемы Trump Organization.

Кроме того, Дональд Трамп настаивает, что судья публично и безосновательно обесценил его недвижимость. Судья ответил, что полученные им данные о стоимости жилья семьи Трампов предоставлены профессиональными оценщиками.

К примеру, именно эксперт округа Палм-Бич, а не судья оценил поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в пределах от 18 до 27,6 млн долларов. Трамп продолжает утверждать, что оно стоит в 50–100 раз дороже.

Также судья представил документы за 2013-2020 гг, показывающие, что в этот период финансовая отчетность по семи гольф-клубам содержала наценку в 15-30% на основании того, что они являлись частью бизнес-империи Трампа.

Хотя сам экс-президент настаивает, что никогда не прибегал к наценкам за свой бренд.

Графика Фото: BBC

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оранжевая линия Фото: BBC

Трамп в суде Фото: Reuters