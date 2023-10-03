Расследование: автомобили премиум-класса попадают на рынок России через Финляндию

Журналисты установили устройства слежения на два новых автомобиля (темно-синий BMW X3 и белый Lexus RX350), которые были доставлены на автовозе на финско-российскую границу.

После пересечения границы автомобили направились в Санкт-Петербург, после чего - в Москву. Через несколько недель машины оказались в Томске. Lexus был замечен в местном автосалоне, а BMW продолжил ездить по городу. Журналисты предположили, что второй автомобиль был продан.

Фотографии белого Lexus, использованные автодилером при продаже, были сделаны в Канаде, выяснили журналисты. Они также нашли первого владельца автомобиля. Это оказался человек "с именем, похожим на русское". Вскоре после покупки машины он продал ее канадской экспортной компании Deluxauto Incorporated.

"Привезти белый Лексус не составило труда. В перевозке участвовали как минимум четыре компании", - заявил представитель российского автодилера. В свою очередь, Deluxauto Incorporated заявили, что не сотрудничают с российскими компаниями.

Издание Yle отмечает, что санкции не запрещают транзитные перевозки автомобилей через РФ, однако оставлять их в России запрещено.

Финские таможенники сказали журналистам, что сталкивались со случаями, когда у перевозчиков были разные документы - в одних было сказано, что машина направляется в Казахстан, а в самом автомобиле находились другие, по которым машина следовала в Россию.