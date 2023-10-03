Во вторник буря в Латвии будет слабее, чем прогнозировалось

Сегодня вечером и в ночь на 4 октября, начиная с побережья, в Латвии усилится юго-западный, западный ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду, а на побережье - 20-23 метров в секунду. В среду в течение дня ветер станет постепенно ослабевать.

Предупреждение действует с 17:17 сегодняшнего дня до 19:19 среды.

Как сообщалось, ранее было объявлено оранжевое штормовое предупреждение для Курземе и Видземе, согласно которому ожидались порывы ветра 25-30 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что во вторник, 3 октября, в Латвии будет облачно и во многих местах временами пройдут дожди.

В Риге днем также будет облачно, временами ожидается дождь. Ветер - юго-западный, южный от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение о сильном ветре: в Курземе и Видземе действует оранжевое предупреждение, а в Земгале и Латгале - желтое.

Прогнозировалось, что вечером 3 октября, начиная с побережья, в Латвии усилится юго-западный, западный ветер с порывами 20-24 м/с, сообщили в центре. В ночь на 4 октября в Курземе и Видземе порывы ветра достигнут 25-30 м/с.

Днем 4 октября ветер постепенно стихнет.