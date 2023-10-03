STENDERS создал особый аромат для Рижского Международного кинофестиваля

Рижский Международный кинофестиваль (RIGA IFF) станет в этом году первым в мире фестивалем, для которого создан свой собственный аромат Nordic Highlights.
Особый аромат латвийский производитель косметики STENDERS посвящает RIGA IFF в честь секции кино Северных стран. Фестивальный аромат, воплотивший ценности северной природы, встречается в двух продуктах по уходу за телом - жидком мыле для рук и лосьоне. Посвящение бренда будет доступно каждому посетителю кинотеатра Splendid Palace во время десятого фестивального сезона.
"Мы рассматриваем это захватывающее сотрудничество как шаг к расширению фестивального опыта, а также как подарок к нашему юбилею. Каждый год мы с друзьями фестиваля стараемся находить новые решения, чтобы фестивальный опыт стал еще более всеобъемлющим, а в этом году кино может также обладать запахом!" - дает оценку руководитель RIGA IFF Лиене Треймане.
Несмотря на то, что производитель косметики STENDERS в сотрудничестве со студией дизайна Asketic раньше уже разрабатывал особую коллекцию по уходу за телом RĪGA, посвящение аромата одному из наиболее значимых культурных событий в Балтии было большим вызовом.
"Создание каждого нового аромата для нас - творческая работа, сопряженная с техническими сложностями. Концепцию аромата мы вынашивали более шести месяцев. В ней отображены красота и богатство стран севера - нетронутая природа, уникальная сила и покой, побуждающие найти время для себя. Об этом будет напоминать не только опыт посещения кинотеатра, но и ароматы, воздействующие на чувства и воображение", - подчеркивает директор по маркетингу STENDERS Лиене Криштобане.
Между тем соавтор аромата Nordic Highlights и ведущий технолог по разработке продуктов STENDERS Юлия Кузнецова подчеркивает многослойность аромата: "Это сочетание изысканных и нюансированных ароматов. Мускус придает загадочность, древесина - насыщенность, папоротник и сосна - нотки свежести. Я бы охарактеризовала его как теплый, но в то же время освежающий аромат с потенциалом для внутреннего путешествия - для маленькой, но очень значимой паузы".
Как сообщалось, десятый фестиваль RIGA IFF в этом году пройдет с 12 по 22 октября, и на нем будет представлен широкий выбор фильмов - в девяти разделах фестивальной программы встретятся самые яркие работы нынешнего киносезона, дебюты самых смелых авторов, конкурсные показы полнометражных и короткометражных фильмов, специальные ретроспективные подборки, а также фильмы для всей семьи.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!