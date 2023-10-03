STENDERS создал особый аромат для Рижского Международного кинофестиваля

Особый аромат латвийский производитель косметики STENDERS посвящает RIGA IFF в честь секции кино Северных стран. Фестивальный аромат, воплотивший ценности северной природы, встречается в двух продуктах по уходу за телом - жидком мыле для рук и лосьоне. Посвящение бренда будет доступно каждому посетителю кинотеатра Splendid Palace во время десятого фестивального сезона.

"Мы рассматриваем это захватывающее сотрудничество как шаг к расширению фестивального опыта, а также как подарок к нашему юбилею. Каждый год мы с друзьями фестиваля стараемся находить новые решения, чтобы фестивальный опыт стал еще более всеобъемлющим, а в этом году кино может также обладать запахом!" - дает оценку руководитель RIGA IFF Лиене Треймане.

Несмотря на то, что производитель косметики STENDERS в сотрудничестве со студией дизайна Asketic раньше уже разрабатывал особую коллекцию по уходу за телом RĪGA, посвящение аромата одному из наиболее значимых культурных событий в Балтии было большим вызовом.