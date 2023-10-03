«Избранный президент стреляет из танков по избранному парламенту». 30 лет назад вооруженная оппозиция в России попыталась восстать — и проиграла

2018-й. Монархист хоронит коммуниста

В январе 2018 года на Троекуровском кладбище прощались с Виктором Анпиловым, лидером движения «Трудовая Россия»,, журналистом, заметным героем 90-х. Играла нежная латиноамериканская музыка. Анпилов, человек, которого не симпатизирующая коммунистам пресса из-за взглядов и характерных черт лица называла алкашом и «Швондером», долго был журналистом-международником, знал три языка и переводил с португальского.

В 90-е он стал политиком — и очень радикальным. Он и его сторонники ратовали не просто за распад СССР, а за возвращение сталинских порядков. Неизменная фигура Анпилова с мегафоном была приметой любого антивластного митинга. В лозунгах никто не стеснялся, и, кроме «Банду Ельцина под суд», сторонников новой демократической России предлагалось вешать на столбах.

«Левые» силы практиковали «прямое действие» — стычки с силовиками были действительно жесткими и с одной, и с другой стороны. Анпилова поддерживало много пожилых людей, они яростно сражались с «космонавтами», как называли ОМОН за круглые шлемы. Жертвы были и с той, и с другой стороны.

Кроме сил Анпилова, в таких уличных беспорядках участвовали и радикальные националисты, и бывшие военные. Например, первой жертвой осени 1993-го стал участковый Валентин Свириденко. Его расстреляли 23 сентября из машины, где был отряд Станислава Терехова, руководителя организации «Союз офицеров». Люди из этой организации каждый день «охраняли» Дом Советов в патрулях с автоматическим оружием.