Стрельба в Бангкоке: задержан 14-летний подросток, убиты три человека

Ранения получили еще четыре человека, в том числе иностранец.

По подозрению в нападении арестован 14-летний подросток, который сам сдался полиции. Предполагается, что он открыл стрельбу из пистолета.

О мотивах нападения пока не сообщается.

Премьер-министр Таиланда сообщил, что ситуация взята под контроль.

До этого в социальных сетях появились кадры, на которых видны посетители, выбегающие из торгового центра.

Торговый центр был быстро эвакуирован и закрыт, также как и близлежащая станция метро «Сиам».

В сети появились видеозаписи, сделанные, по всей видимости, внутри торгового центра. На одном из них в оживленном комплексе отчетливо слышны четыре громких звука, похожих на выстрелы.

Владелица одного из магазинов на втором этаже торгового центра, находившаяся в момент инцидента внутри, рассказала Би-би-си, что слышала несколько выстрелов.

Фото: Getty Images

Некоторые свидетели сообщили, что во время стрельбы они прятались в туалетах.

Премьер-министр Сретта Тависин выразил свои глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям.

Массовая стрельба в Таиланде — редкое явление, хотя по сравнению с другими странами региона в стране много огнестрельного оружия на руках у населения.

В октябре прошлого года в детском центре в провинции Нонг Буа Лампху на северо-востоке Таиланда бывший полицейский убил из пистолета и ножом по меньшей мере 37 человек, большинство из них — дети.

В 2020 году в городе Накхонратчасима военнослужащий убил 29 человек и ранил десятки других.

Фото: BBC