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В Риге женщину с маленьким ребенком на руках зажало дверями автобуса

rus.tvnet.lv
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Автобус Rīgas satiksme
Автобус Rīgas satiksme Фото: Edijs Pālens/LETA

Людмила со своей трехлетней дочерью направлялась в детский сад на общественном транспорте. Когда она выходила из автобуса с маленькой дочкой на руках, водитель закрыл двери, сообщает передача Bez Tabu.

По словам Людмилы, из-за инцидента она потеряла равновесие и чуть не выпала из транспорта вместе с ребенком.

Мамочка также указала, что это уже не первый случай, когда происходят неприятные ситуации с конкретным водителем автобуса 58-го маршрута.

В Rīgas satiksme пояснили, что водитель сказал Людмиле с дочерью использовать для выхода другие двери.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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