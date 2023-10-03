В Риге женщину с маленьким ребенком на руках зажало дверями автобуса

По словам Людмилы, из-за инцидента она потеряла равновесие и чуть не выпала из транспорта вместе с ребенком.

Мамочка также указала, что это уже не первый случай, когда происходят неприятные ситуации с конкретным водителем автобуса 58-го маршрута.

В Rīgas satiksme пояснили, что водитель сказал Людмиле с дочерью использовать для выхода другие двери.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: