Полиция подозревает эстонскую платформу сбора средств для Украины в присвоении крупной суммы

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Масинг сказала Rus.Postimees, что в середине сентября для проверки поступившей в Департамент полиции (PPA) и прокуратуру информации о хищении средств, собранных в ходе благотворительного проекта на онлайн-платформе для сбора пожертвований Toeta.me, было возбуждено уголовное дело.

"На сегодняшний день прокуратура предъявила обвинения в хищении средств в крупном масштабе оператору платформы Toeta.me - НКО "Институт инфографики и эргономики" и единственному члену правления этой организации Анри Лаупмаа", - сказала она.

Прокурор подчеркнула, что речь идет о предварительных подозрениях, которые могут измениться в ходе последующего разбирательства. "Поэтому на данном этапе прокуратура не может сообщить точный размер причиненного ущерба или прокомментировать другие детали разбирательства".

"Текущее уголовное дело ведется отделом по кибернетическим и экономическим преступлениям Пыхьяской префектурой PPA и осуществляется под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры", - добавила она.

По данным ERR, деньги, собранные на платформе, так и не были получены организаторами кампании по закупке дронов для Украины. После окончания кампании организаторы пытались получить от Лаупмаа более 220 000 евро, которые пожертвовали почти 4000 человек, но безуспешно.

Кампанию по сбору средств на беспилотники возглавляли, в частности, музыкант и писатель Рой Страйдер, а также депутаты Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс и Юку-Калле Райд, которые 23 августа в пресс-релизе объявили о завершении масштабной кампании по сбору средств под названием "Благотворительная кампания: поможем Украине эстонскими беспилотниками", которая проводилась посредством онлайн-платформы toeta.me.

В рамках благотворительной кампании были собраны средства для отправки в Украину 21 беспилотника, оснащенного оборудованием для защиты от помех GPS эстонской компании Threod Systems.