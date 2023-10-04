СМИ: составлены правила войны для хакеров. Что будет запрещено?

По словам Русской службы BBC, стимулом к составлению этих правил стала агрессия России в Украине, во время которой многие хакеры занялись "боевыми действиями" в интернете.

Русская служба BBC приводит правила Красного Креста, которые предлагается соблюдать хакерам:

Не атаковать гражданские объекты,

Не применять вредоносные программы, которые распространяются автоматически и поражают без разбора военные и гражданские цели,

Планируя кибератаку против военной цели, делать все возможное, чтобы избежать или минимизировать ущерб для мирного населения,

Не проводить кибероперации против медицинских и гуманитарных учреждений

Не проводить кибероперации против объектов, которые необходимы для выживания населения или которые могут "высвобождать опасные силы" [например, атомные электростанции - Русская служба BBC],

Не угрожать насилием и не сеять ужас среди гражданского населения,

Не призывать к нарушениям международного гуманитарного права,

Соблюдать эти правила, даже если их не соблюдает противник.

Телекомпания BBC связалась с некоторыми хакерскими группами, которые заявили, что выполнять эти правила, во всяком случае в полном объеме, не смогут и не хотят.