СМИ: составлены правила войны для хакеров. Что будет запрещено?

Международный комитет Красного Креста первые в истории опубликовал правила войны для хакеров. Об этом сообщает Русская служба BBC.
По словам Русской службы BBC, стимулом к составлению этих правил стала агрессия России в Украине, во время которой многие хакеры занялись "боевыми действиями" в интернете.
Русская служба BBC приводит правила Красного Креста, которые предлагается соблюдать хакерам:
- Не атаковать гражданские объекты,
- Не применять вредоносные программы, которые распространяются автоматически и поражают без разбора военные и гражданские цели,
- Планируя кибератаку против военной цели, делать все возможное, чтобы избежать или минимизировать ущерб для мирного населения,
- Не проводить кибероперации против медицинских и гуманитарных учреждений
- Не проводить кибероперации против объектов, которые необходимы для выживания населения или которые могут "высвобождать опасные силы" [например, атомные электростанции - Русская служба BBC],
- Не угрожать насилием и не сеять ужас среди гражданского населения,
- Не призывать к нарушениям международного гуманитарного права,
- Соблюдать эти правила, даже если их не соблюдает противник.
Телекомпания BBC связалась с некоторыми хакерскими группами, которые заявили, что выполнять эти правила, во всяком случае в полном объеме, не смогут и не хотят.
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