Россия использует отряды "Шторм Z" в качестве штрафных батальонов

В отрядах "Шторм Z" в основном служат бывшие заключенные, но туда направляются и военнослужащие, замеченные в употреблении алкоголя, наркотиков или не выполняющие приказы.

"Если командиры застают человека с запахом алкоголя, его сразу же отправляют в "Шторм Z", - рассказал журналистам один из российских военнослужащих.

По данным агентства Reuters, в каждом из таких подразделений находится от 100 до 150 человек, однако о том, сколько всего таких подразделений, пока нет информации.

Эти части, находящиеся в непосредственном подчинении Минобороны России, обычно несут наибольшие потери.

Один из собеседников журналистов, рассказал, что в боях под Бахмутом в июне 2023 года из его подразделения, входящего в состав 237-го полка, в строю осталось только 15 человек, а еще 120 были убиты или ранены.

Еще один солдат сообщил, что один из командиров требовал не оказывать им медпомощь.

Организация журналистских расследований Conflict Intelligence Team также заявляет, что

Минобороны России использует подразделения "Шторм Z" в качестве пушечного мяса, направляя их на наиболее опасные участки фронта.

Кремль ни разу не признал публично существование штрафных батальнов.