В Елгавском крае грузовик насмерть сбил пешехода

Во вторник, 3 октября, в 11:00 в Елгавском крае грузовик сбил пешехода 1940 года рождения, который скончался на месте происшествия, сообщили в Государственной полиции. Возбуждено уголовное дело.

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 134 дорожно-транспортных происшествия.

Оформлено 468 административных протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 198 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено два административных и два уголовных дела.