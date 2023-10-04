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В Елгавском крае грузовик насмерть сбил пешехода

rus.tvnet.lv/LETA
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Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В минувшие сутки в результате автоаварий в Латвии пострадали девять человек и один погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Во вторник, 3 октября, в 11:00 в Елгавском крае грузовик сбил пешехода 1940 года рождения, который скончался на месте происшествия, сообщили в Государственной полиции. Возбуждено уголовное дело.

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 134 дорожно-транспортных происшествия.

Оформлено 468 административных протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 198 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено два административных и два уголовных дела.

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