В Елгавском крае грузовик насмерть сбил пешехода

В минувшие сутки в результате автоаварий в Латвии пострадали девять человек и один погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Во вторник, 3 октября, в 11:00 в Елгавском крае грузовик сбил пешехода 1940 года рождения, который скончался на месте происшествия, сообщили в Государственной полиции. Возбуждено уголовное дело.
За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 134 дорожно-транспортных происшествия.
Оформлено 468 административных протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 198 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено два административных и два уголовных дела.
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