Опубликованные Государственным центром содержания образования (VISC) материалы о сексуальном и репродуктивном здоровье вызвали широкий резонанс. Теперь свое мнение в программе Krustpunktā выразил Никита Безбородов, руководитель Клиники детской психиатрии Детской клинической университетской больницы (BKUS) и детский психиатр.
"С ужасом наблюдаю за тем, что происходит". Детский психиатр Безбородов о скандале с материалами VISC
Уже сообщалось, что из среды планирования электронного обучения были удалены вызвавшие много споров материалы VISC по сексуальному и репродуктивному здоровью.
Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, обратил внимание в социальных сетях, что многие родители были шокированы учебным материалом для детей младшего школьного возраста о "бесполых людях", "подвижном гендере" и "рождении в неправильном теле".
По его мнению, речь идет о том, как формируют и влияют на детей. И это не шуточное дело - воздействовать на ребенка мыслью о том, что он, возможно, родился не в том теле.
Оценивая происходящее, Безбородов выразил свое мнение:
"Честно скажу, что я с тревогой наблюдаю за тем, что происходит в публичном пространстве вокруг этой темы. И во многом это связано с тем, что этот вопрос важен, сложен, очень актуален для аудитории, с которой мы работаем, но представлен в очень политическом свете и стал предметом политических дискуссий.
И это одна из причин, по которой я до сих пор избегал публичных комментариев на эту тему. Я считаю, что любой разумный, взвешенный комментарий по этому вопросу неизбежно подольет масла в огонь, который сейчас разгорается. Потому что у людей сильные в основном политические взгляды, и этот содержательный вопрос, вопрос молодежи и ее благополучия, мне кажется, теряется", - сказал Безбородов.
Психиатр добавил, что будет придерживаться своей профессиональной роли и фактов. "И еще одна проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что существует множество мнений, и эти мнения часто не основаны на каких-либо данных. И здесь надо сказать, что научных данных и оснований нам тоже не хватает, но это тоже надо честно признать в таких дискуссиях".
Отвечая на вопрос о том, сколько молодых людей, исходя из его опыта работы, испытывают проблемы с осознанием своего пола, Безбородов пояснил, что за последнее десятилетие во всем мире, а также в Латвии за последние четыре года заметно увеличилось количество подростков, обращающихся за помощью по поводу гендерной идентичности. "Это означает, что они не чувствуют или чувствуют по-разному свою принадлежность к тому или иному полу, ощущают несоответствие между какими-то гендерными слоями, между своим телом или своей социальной ролью. Эти жалобы, связанные с гендерной идентичностью, сильно возросли, и нет четкого ответа, почему так происходит, но можно строить гипотезы.
Проблема, которую я вижу в нынешней дискуссии - это крайний редукционизм. Это немного напоминает мне спор философов-идеалистов и материалистов о том, что первично - тело или дух. Если в философии это нормально, то когда дело касается нашего психического здоровья, я считаю, что такой взгляд вреден.
Мы знаем, что наша психика - чрезвычайно сложное биопсихосоциальное явление, всегда есть сторона биологии, и нам приходится говорить о тех биологических факторах, которые влияют как на развитие пола как биологического фенотипа, так и на развитие гендерной идентичности как явления психики. Есть биология, но есть и психосоциальные влияния, и ни одно из них не является решающим или первичным. Это очень сложное взаимодействие", - поделился мнением Безбородов.
В программе психиатр также ответил на публично высказанную Константиновым обеспокоенность тем, что дети могут начать сомневаться в своем поле, когда слышат о гендерной идентичности.
"Я думаю, что это вряд ли является большой проблемой в контексте данного материала, потому что, на мой взгляд, этот материал на самом деле не был предназначен для работы с детьми раннего возраста, этот материал, вероятно, предназначался для воспитателя в целом, чтобы помочь педагогам понять тему. Поэтому я бы даже не хотел говорить об этом конкретном материале. Конечно, улучшить его можно, без сомнения, но понятно, что говорить об этом вопросе очень важно, особенно если речь идет о подростках.
Если посмотреть на детей раннего возраста и подростков в целом, то видно, что развитие чувства гендерной идентичности происходит с течением времени, и наиболее интенсивный процесс идет в подростковом возрасте, и в значительной степени он внутренне мотивирован и протекает в социальном контексте, через членство в группе. Когда речь идет о маленьких детях, конечно, здесь большее влияние оказывают взрослые. [...] У меня нет данных о школе, на которых можно было бы основываться. У меня нет оснований утверждать, что то, что говорит учитель, очень существенно влияет на этот процесс, потому что, конечно, в этом плане более важна повседневная среда. Но на что это определенно влияет, так это на отношение. Отношение к многообразию, другим, разным проявлениям".
Комментируя конкретный скандал, психиатр добавил: "Часть проблемы этого конкретного скандала, если мы его так называем, заключается в том, что он произошел в очень четком политическом контексте - формирование новой коалиции, потенциальное официальное принятие Стамбульской конвенции, которая, не знаю почему, связана с этим вопросом, и принятие регламента о партнерских отношениях. Это совсем не о детях".
Полную запись программы можно послушать здесь.
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