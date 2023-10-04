"С ужасом наблюдаю за тем, что происходит". Детский психиатр Безбородов о скандале с материалами VISC

В программе психиатр также ответил на публично высказанную Константиновым обеспокоенность тем, что дети могут начать сомневаться в своем поле, когда слышат о гендерной идентичности.

"Я думаю, что это вряд ли является большой проблемой в контексте данного материала, потому что, на мой взгляд, этот материал на самом деле не был предназначен для работы с детьми раннего возраста, этот материал, вероятно, предназначался для воспитателя в целом, чтобы помочь педагогам понять тему. Поэтому я бы даже не хотел говорить об этом конкретном материале. Конечно, улучшить его можно, без сомнения, но понятно, что говорить об этом вопросе очень важно, особенно если речь идет о подростках.

Если посмотреть на детей раннего возраста и подростков в целом, то видно, что развитие чувства гендерной идентичности происходит с течением времени, и наиболее интенсивный процесс идет в подростковом возрасте, и в значительной степени он внутренне мотивирован и протекает в социальном контексте, через членство в группе. Когда речь идет о маленьких детях, конечно, здесь большее влияние оказывают взрослые. [...] У меня нет данных о школе, на которых можно было бы основываться. У меня нет оснований утверждать, что то, что говорит учитель, очень существенно влияет на этот процесс, потому что, конечно, в этом плане более важна повседневная среда. Но на что это определенно влияет, так это на отношение. Отношение к многообразию, другим, разным проявлениям".

Комментируя конкретный скандал, психиатр добавил: "Часть проблемы этого конкретного скандала, если мы его так называем, заключается в том, что он произошел в очень четком политическом контексте - формирование новой коалиции, потенциальное официальное принятие Стамбульской конвенции, которая, не знаю почему, связана с этим вопросом, и принятие регламента о партнерских отношениях. Это совсем не о детях".

Полную запись программы можно послушать здесь.