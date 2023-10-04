Видео ⟩ Нелегальный мигрант проявил агрессию к латвийскому пограничнику

Проверяя эту информацию, пограничники заметили рядом с местом происшествия группу из нескольких потенциальных нарушителей границы.

Видео: Агрессивный мигрант (видеоролик Госпогранслужбы)

При объяснении обстоятельств происшествия пограничники столкнулись с агрессией со стороны лиц, находящихся на стороне Беларуси - потенциальные нарушители границы, заметив пограничников, начали громко кричать, а один из них несколько раз бросил камни в сторону пограничников.

Сегодня утром, 4 октября, начальник ГПО Гунтис Пуятс сообщил в программе "Утренняя панорама", что Государственная пограничная охрана еженедельно начинает в среднем восемь-десять уголовных дел за организацию нелегальной миграции - как за перевозку людей через латвийскую границу, так и за их дальнейшую транспортировку в Европу.

Пуятс подчеркнул, что общее давление нелегальных мигрантов на латвийскую границу не уменьшается, и задач у пограничников достаточно. Вчера было задержано 146 мигрантов, незаконно пересекших границу.

География стран происхождения нелегальных мигрантов очень широка - это выходцы из Афганистана, Ирака, Ирана, Индии и многих других стран.

Глава ГПО еще раз отметил, что этим летом наблюдается рост агрессивности нелегальных мигрантов, хотя агрессивные инциденты пока не являются частью повседневной работы пограничников.

В этом году пограничники четыре раза применяли огнестрельное оружие для остановки автомобилей. Также были случаи, когда нелегальные мигранты бросали камни в пограничников.