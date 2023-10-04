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Каждую неделю пограничники начинают до десяти уголовных дел о нелегальной миграции

rus.tvnet.lv/LETA
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Латвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница Фото: Ieva Ābele, Saeima

Государственная пограничная охрана (ГПО) еженедельно начинает в среднем восемь-десять уголовных дел за организацию нелегальной миграции - как за перевозку людей через латвийскую границу, так и за их дальнейшую транспортировку в Европу, сообщил в программе "Утренняя панорама" начальник ГПО Гунтис Пуятс.

Пуятс подчеркнул, что общее давление нелегальных мигрантов на латвийскую границу не уменьшается, и задач у пограничников достаточно. Вчера было задержано 146 мигрантов, незаконно пересекших границу.

География стран происхождения нелегальных мигрантов очень широка - это выходцы из Афганистана, Ирака, Ирана, Индии и многих других стран.

Глава ГПО еще раз отметил, что этим летом наблюдается рост агрессивности нелегальных мигрантов, хотя агрессивные инциденты пока не являются частью повседневной работы пограничников.

В этом году пограничники четыре раза применяли огнестрельное оружие для остановки автомобилей. Также были случаи, когда нелегальные мигранты бросали камни в пограничников.

По мнению Пуятса, некоторые из нелегальных мигрантов имеют военное прошлое, например, они пытаются повредить не только забор, но и техническое оборудование на границе.

Латвия, конечно, не является конечным пунктом назначения мигрантов - в основном они стремятся в Германию, где хотят воспользоваться механизмами предоставления убежища, сказал Пуятс.

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