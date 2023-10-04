Россия может объявить экономическую войну Армении

МИД России назвал решение Еревана ратифицировать Римский статут "враждебным" и "токсичным" и заявил, что "Армению предупредили о последствиях, поскольку присоединение к Римскому статуту "неприемлемо".

"Несмотря на это, Москва продолжает считать Армению партнером и союзником. Российские власти считают решения Международного уголовного суда недействительными и незаконными", - добавил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Российские власти пытаются оказать давление и, возможно, даже объявить экономическую войну Армении, чтобы заставить ее отказаться от присоединения к Римскому статуту.

Однако эти меры могут иметь неприятные последствия и еще больше подтолкнуть Армению к разрыву военных связей с Россией, поскольку Ереван считает, что Москва не выполнила свои обязательства перед Арменией и Нагорным Карабахом.