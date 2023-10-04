Россия может объявить экономическую войну Армении

Российские власти усиливают экономическое давление на Армению, которая пытается уменьшить свою военную зависимость от Кремля.
Автоперевозчики, перевозящие грузы из Армении в Россию, сталкиваются с огромными проблемами на границе, заявил министр экономики Армении Ваган Керобян.
По его словам, российская сторона объясняет происходящее проверкой качества поставляемого в Россию армянского коньяка. В результате на пограничном пункте Верхний Ларс, который является единственным действующим пунктом пропуска на грузино-российской границе, образовалась пробка. Десятки грузовиков не могут попасть в Россию.
Торговый атташе посольства Армении в России сообщил, что в пробке стоят около 60 армянских грузовиков.
Проблемы на границе для армянских поставщиков алкоголя могут быть вызваны претензиями со стороны российского регулятора алкогольной отрасли. В документе, опубликованном Сергеем Алексашенко, бывшим вице-президентом Центрального банка России, а ныне старшим научным сотрудником Брукингского института, говорится, что "необходимо остановить поступление в оборот трех марок армянского коньяка".
В документе сообщается, что в напитках обнаружены ароматизаторы, фенольные соединения, а также спирты, не подходящие для коньяка.
Проблемы возникли после ратификации Арменией Римского статута - базового документа Международного уголовного суда, регламентирующего работу суда в Гааге, который в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
МИД России назвал решение Еревана ратифицировать Римский статут "враждебным" и "токсичным" и заявил, что "Армению предупредили о последствиях, поскольку присоединение к Римскому статуту "неприемлемо".
"Несмотря на это, Москва продолжает считать Армению партнером и союзником. Российские власти считают решения Международного уголовного суда недействительными и незаконными", - добавил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Российские власти пытаются оказать давление и, возможно, даже объявить экономическую войну Армении, чтобы заставить ее отказаться от присоединения к Римскому статуту.
Однако эти меры могут иметь неприятные последствия и еще больше подтолкнуть Армению к разрыву военных связей с Россией, поскольку Ереван считает, что Москва не выполнила свои обязательства перед Арменией и Нагорным Карабахом.
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