RNP будет по-новому информировать жителей о подключении отопления

В этом году прежний порядок был изменен, чтобы информировать жителей о моменте подключения отопления, а не вообще о неделе, на которой отопление будет подключено.

RNP будет предоставлять клиентам информацию о планируемой дате подключения отопления через сайт самообслуживания e-parvaldnieks.lv и мобильное приложение RNP.

Компания RNP разрабатывает новые электронные инструменты, позволяющие быть в курсе всех вопросов, связанных с управлением недвижимостью.

Теперь клиенты смогут видеть предварительную дату подключения отопления, статус подключения отопления, а также получать информацию о необходимости проведения незапланированных работ в процессе подключения.

Заявки на подключение к отоплению клиенты смогут регистрировать непосредственно на сайте www.e-parvaldnieks.lv, в приложении или с помощью виртуального помощника Juris.

Клиенты также смогут видеть все свои зарегистрированные заявки и следить за их статусом, о чем им будут приходить дополнительные уведомления. Новые функции в приложении и на портале самообслуживания будут доступны к началу нового отопительного сезона.

SIA Rīgas namu pārvaldnieks - предприятие, на 100% принадлежащее Рижской думе. В управлении находится более 3800 жилых домов и построек общей площадью более 7,5 млн квадратных метров.

В 2022 году компания работала с оборотом 61,973 млн евро, что на 0,6% больше, чем в предыдущем году, при этом прибыль компании выросла на 7,4% и составила 4,535 млн евро.