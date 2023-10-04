Полиция просит помочь установить личность мужчины

Государственная полиция призывает осмотреть изображенного на фото человека и, если в вашем распоряжении имеется какая-либо информация, которая поспособствует выяснению его местонахождения или личности, сообщить об этом, позвонив по номеру телефона 110 или 67086511 или написав на электронную почту alise.nehaicika@riga.vp.gov.lv.