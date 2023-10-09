Липину интересно ⟩ Кого "Новое Единство" хочет лишать гражданства?

Кого хотят лишать гражданства? Зачем это нужно "Новому Единству"? Куда смотрит ООН? Идея, высказанная депутатом Сейма от "Нового Единства" Андреем Юдиным, вызвала шквал обсуждений. Попробуем спокойно взглянуть на ситуацию.
Напомню, 2 октября Андрей Юдин в своем Facebook написал о возможных поправках к Закону о гражданстве, позволяющих лишать гражданства Латвии граждан бывшего СССР, нарушивших данное при натурализации, или получении гражданства Латвии, обещание и действовавших вопреки демократическому государственному строю, закрепленному в Конституции.
Это же потом агентству LETA подтвердила и представитель "Нового Единства" Анна Удре.
По большому же счету "Новое Единство" хочет не изменить законодательство, а расширить его правоприменение - сейчас лишать гражданства Латвии можно только людей с двойным гражданством. Политики предлагают также лишать гражданства тех, кто раньше был негражданином - так сказать, вернуть их в предыдущий статус.
Давайте попробуем разобраться во всех тонкостях этой идеи, особенно в контексте актуального латвийского и международного законодательства.
Как сейчас в Латвии лишают гражданства
На данный момент в 24-й статье Закона о гражданстве прописано пять пунктов, согласно которым может быть отнято гражданство Латвии.
1. Если гражданин получил гражданство другой страны и сам не подал документы об отказе от гражданства Латвии.
2. Если гражданин служит в войсках или военной организации другой страны. За исключением: стран ЕС, стран Европейской ассоциации свободной торговли, стран-членов НАТО, Австралии, Бразилии, Новой Зеландии, Украины или другой страны, с которой Латвия заключила договор о признании двойного гражданства, чтобы в случае отнятия гражданства человек не стал лицом без гражданства.
3. Если при натурализации, или подтверждении гражданства Латвии, человек осознанно подал неправдивую информацию или умолчал факты, которые относятся к правилам получения гражданства Латвии.
4. Если гражданин совершал действия, которые направлены на насильственное свержение власти в Латвии; публично призывал насильственно свергнуть власть Латвии или насильственно сменить устройство государства; вел или публично призывал вести организационные действия, направленные на ликвидацию государственной независимости Латвии - это должно быть подтверждено решением суда; или если в случае отнятия гражданства Латвии этот человек не становится лицом без гражданства.
5. Если гражданин оказывал существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или другого рода поддержку государствам и личностям, совершавшим действия, которые разрушают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или конституционному устройству демократических стран (в том числе геноцид, преступления против мира и человечества, военные преступления), или сам совершал такие действия и в случае отнятия гражданства Латвии этот человек на становится лицом без гражданства. Информацию о совершении таких действий должны дать учреждения государственной безопасности. Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие.
Что конкретно предлагает "Новое Единство"?
По большому счету ничего принципиально нового не предлагается. Просто правоприменение 4-го и 5-го пунктов 24-й статьи расширяется и распространяется на экс-неграждан Латвии, которые стали гражданами путем натурализации.
Почему только они? Юдин не скрывает, что, возможно, стоило бы за действия, угрожающие суверенитету Латвии, лишать гражданства всех. Но Латвию сковывает Конвенция ООН о сокращении безгражданства (о ней подробнее расскажу ниже).
Если коротко, то она запрещает странам, подписавшим ее, увеличивать число апатридов - то есть "лиц без гражданства". И именно поэтому сейчас Латвия может лишать гражданства только людей с двойным гражданством - они апатридами не становятся, у них остается их второе гражданство.
И именно поэтому "Новое Единство" не предлагает лишать гражданства Латвии тех, у кого оно с рождения, или тех, кто раньше был гражданином другой страны. В обоих случаях эти люди станут лицами без гражданства и какой-либо государственной принадлежности.
Но в случае с экс-негражданами они при введении новой нормы не станут апатридами. Они станут именно что негражданами Латвии. Это значит, что у них останется государственная принадлежность, но пропадет право участвовать в политической жизни страны. И так как государственная принадлежность останется - апатридами они считаться не будут. По крайней мере с точки зрения "Нового Единства".
Юдин считает, что напрямую эти изменения коснутся лишь единиц. Не так уж и много граждан Латвии совершают что-то, что попадает под 24-ю статью Закона о гражданстве. Что, впрочем, не значит, по мнению депутата, что этот вопрос не нужно рассматривать.
Можно отделять граждан от граждан?
Согласно 4-й статье Закона о гражданстве "граждане Латвии вне зависимости от способа получения гражданства равны в своих правах и обязанностях".
То есть нельзя написать закон, который как-то отделяет натурализованных граждан от всех остальных.
Или тогда уж в ходе предложенных изменений нужно поменять и 4-ю статью Закона о гражданстве. Но это уже открывает для нас совсем неприятные истории.
Но, как мне в телефонном разговоре сказал сам депутат Юдин, по его мнению, предложенные изменения не конфликтуют с 4-й статьей.
"Абсолютное равенство невозможно", - уверен он. И напоминает, что в законах Латвии уже есть разделение граждан страны в правах. Скажем, человек с двойным гражданством не имеет права баллотироваться на пост президента - приводит Юдин пример.
Правда, это все-таки разница между человеком с двойным гражданством и человеком с одним гражданством. Мне не удалось найти, где еще в законах Латвии граждане по рождению и натурализованные граждане разделяются в правах или обязанностях хоть как-то. Единственная разница в том, что при натурализации нужно давать присягу Латвийской Республике, чего граждане по рождению, естественно, никогда не делали.
Кстати, Юдин упомянул и это - по его словам, нарушение присяги должно нести какие-то последствия.
Спорить сложно. Вот только получается, что граждане другой страны, которые получили гражданство Латвии, а от предыдущего отказались, могут эту самую клятву нарушать без последствий.
На мой же вопрос, почему бы тогда не делать негражданами Латвии всех, кого хочется лишить гражданства, чтобы не создавать тех самых апатридов, Юдин ответил, что для этого нет подходящей юридической базы.
Неграждане могут получить гражданство России?
Отдельно упомяну этот момент. Раньше аргументация "Нового Единства" строилась на том, что лишенное гражданства Латвии "лицо без гражданства" может с легкостью получить гражданство России - в том случае, если раньше этот человек был негражданином страны.
Но это не так. Вот что сказано об этом на сайте посольства Российской Федерации в Латвийской Республике:
"Прием в гражданство Российской Федерации лиц без гражданства осуществляется на основании добровольного волеизъявления гражданина. Документы на оформление приема в гражданство России принимаются от лиц без гражданства, достигших возраста 18 лет, обладающих дееспособностью и проживающих за пределами Российской Федерации, при условии, что они имели гражданство СССР, проживали и проживают на территории государств, входивших в состав СССР, не приобрели гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами без гражданства".
То есть, если уж человек получил гражданство Латвии путем натурализации, то все - в глазах Российской Федерации он ровно такой же гражданин Латвии, как и родившиеся с таким статусом (как и в глазах Латвийской Республики, кстати, но об этом я уже писал).
Собственно, поэтому, по словам Юдина, в новой редакции законопроекта предполагается переводить нарушивших закон натурализовавшихся граждан Латвии в статус негражданин Латвии, то есть оставив связь с государством, но, цитируя депутата, "убрав их из политической нации".
Международное законодательство
Главным связывающим международным документом в контексте лишения гражданства для Латвии служит Конвенция о сокращении безгражданства. Латвия присоединилась к ней еще в 1992 году.
Конкретно к идеям "Нового Единства" относится 8-я статья конвенции (далее выдержки из конвенции даются в официальном переводе на русский язык. - Прим. ред.).
Статья 8
1. Никакое Договаривающееся Государство не должно лишать никакое лицо своего гражданства, если такое лишение сделает это лицо апатридом.
То есть нельзя человека сделать лицом без гражданства. Однако та же самая конвенция дает несколько исключений из правил. Частично это чисто техническая вещь вроде обмана при приобретении гражданства, что уже прописано в Законе о гражданстве Латвии.
Но есть и другие исключения.
Статья 8
3. Несмотря на постановления пункта 1 настоящей статьи, любое Договаривающееся Государство может сохранять право лишать любое лицо своего гражданства, если во время подписания, ратификации или присоединения оно укажет, что оставляет за собой право лишать гражданства по одному или нескольким из следующих оснований, предусматриваемых в это время его национальным законом:
а) что, вопреки своей обязанности быть верным этому Договаривающемуся Государству, соответствующее лицо,
i) игнорируя прямое запрещение со стороны этого Договаривающегося Государства, оказало или продолжает оказывать услуги другому Государству или получило или продолжает получать вознаграждение от другого Государства или
ii) ведет себя таким образом, что причиняет серьезный вред жизненным интересам этого Государства;
b) что соответствующее лицо принесло присягу в верности или сделало формальное заявление о верности другому Государству или дало определенные доказательства своего намерения отказаться от верности этому Договаривающемуся Государству.
В переводе с юридического на человеческий - если гражданин вредит своей стране, то гражданства его можно лишить. И в этой Конвенции, кстати, не указывается, что в результате этого действия человек не имеет права стать апатридом.
Но, по словам Юдина, Латвия не может убрать из своего Закона о гражданстве ту самую строчку - "в случае отнятия гражданства Латвии этот человек на становится лицом без гражданства" - и не нарушить Конвенцию о сокращении безгражданства ООН.
Он отметил, что в 3-м пункте 8-й статьи точно сказано - государство об этих исключениях должно указать при ратификации конвенции. В 1992 году Латвия так не сделала, так что сейчас уже поздно.
***
В рамках подготовки этой статьи, я, как было понятно, созванивался и списывался с депутатом Юдиным, пытаясь вникнуть в мотивацию законопроекта.
И депутат сформулировал интересную дилемму, обсуждением которой я и хотел бы завершить статью.
Юдин уверяет, что не хочет лишать кого-то гражданства. А предложенные изменения в Закон о гражданстве должны, скорее, стать механизмом удержания от враждебных Латвии поступков.
По его словам (это не прямая цитата, но смысл передан верно), у Латвии нет юридической возможности прописать такие изменения для всех граждан. И надо было выбирать: не делать ничего или ограничить только часть граждан. Вот - та самая дилемма.
"Новое Единство", очевидно, выбрало второй вариант. И я с этим не согласен принципиально.
Разделение граждан на тех, у кого это гражданство отнять легче и сложнее - это очень-очень-очень скользкая дорожка, и я бы не хотел, чтобы моя страна на нее становилась. Выходит, что все граждане Латвии, но некоторые "гражданнее" других.
При этом, я согласен, что этот законопроект повлияет не на такое уж и большое количество человек. Но это вопрос принципа.
Если эти изменения будут приняты в том виде, о котором говорится сейчас, то получится, что рожденный гражданином Латвии - может уехать воевать на Донбасс, после чего вернуться на родину, отсидеть свой срок и продолжить быть гражданином Латвии.
А натурализовавшийся гражданин Латвии - уедет воевать на Донбасс, вернется на родину, отсидит свой срок и потеряет гражданство.
Он получат разное наказание за одно преступление. Просто потому, что у первого мама была гражданкой Латвии, а второго - нет. Это едва ли кажется справедливым.
Опять-таки, законопроект пока только находится в стадии разработки. И, если верить Юдину, он уже претерпевает изменения, реагируя на общественное обсуждение. Буду надеяться, что от разделения граждан тоже, в итоге, откажутся.
Лучше жесткое законодательство, но одинаковое для всех - чем разделение граждан на классы.
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