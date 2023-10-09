Липину интересно ⟩ Кого "Новое Единство" хочет лишать гражданства?

Международное законодательство

Главным связывающим международным документом в контексте лишения гражданства для Латвии служит Конвенция о сокращении безгражданства. Латвия присоединилась к ней еще в 1992 году.

Конкретно к идеям "Нового Единства" относится 8-я статья конвенции (далее выдержки из конвенции даются в официальном перевод е на русский язык. - Прим. ред.).

1. Никакое Договаривающееся Государство не должно лишать никакое лицо своего гражданства, если такое лишение сделает это лицо апатридом .

То есть нельзя человека сделать лицом без гражданства. Однако та же самая конвенция дает несколько исключений из правил. Частично это чисто техническая вещь вроде обмана при приобретении гражданства, что уже прописано в Законе о гражданстве Латвии.

Но есть и другие исключения.

Статья 8

3. Несмотря на постановления пункта 1 настоящей статьи, любое Договаривающееся Государство может сохранять право лишать любое лицо своего гражданства, если во время подписания, ратификации или присоединения оно укажет, что оставляет за собой право лишать гражданства по одному или нескольким из следующих оснований, предусматриваемых в это время его национальным законом:

а) что, вопреки своей обязанности быть верным этому Договаривающемуся Государству, соответствующее лицо,

i) игнорируя прямое запрещение со стороны этого Договаривающегося Государства, оказало или продолжает оказывать услуги другому Государству или получило или продолжает получать вознаграждение от другого Государства или

ii) ведет себя таким образом, что причиняет серьезный вред жизненным интересам этого Государства;

b) что соответствующее лицо принесло присягу в верности или сделало формальное заявление о верности другому Государству или дало определенные доказательства своего намерения отказаться от верности этому Договаривающемуся Государству.