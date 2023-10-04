Превышение скорости, конфликт интересов и не только: за что штрафуют Росликова, Шлесерса и других депутатов

С 14 апреля по 3 сентября к административной ответственности были привлечены 14 депутатов Сейма, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

По информации Информационного центра МВД из уголовного реестра, депутаты Мартиньш Дагис (НЕ), Давис Мартиньш Даугавиетис (НЕ), Мартиньш Фелсс (НЕ), Каспар Мелнис (СЗК) и Андрей Свиланс (ОС) привлечены к административной ответственности за нарушение ограничений и запретов, налагаемых на государственных должностных лиц, а также за выполнение функций государственного должностного лица в ситуации конфликта интересов. К депутатам применены штрафы.

Депутат Райвис Дзинтарс (НО) получил предупреждение за несоблюдение безопасной дистанции или интервала в дорожном движении, а Эдгар Таварс (ОС) был оштрафован в административном порядке за невыполнение требований запрещающих дорожных знаков №№ 301, 319 или 321.

Ингмар Лидака (ОС) привлечен к административной ответственности за превышение разрешенной скорости движения на 31-40 километров в час, а Алексей Росликов ("Стабильности!") - за превышение скорости от 21 до 30 км\ч на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых и грузовых автомобилях, масса которых не превышает 7,5 тонн. К депутатам применены штрафы.

Депутаты от партии "Стабильности!" Ефимий Клементьев и Виктор Пучка привлечены к административной ответственности в виде штрафа за невыполнение законных требований или воспрепятствование деятельности должностного лица, а Юрий Яковин (СЗК) оштрафован за нарушения в предоставлении медицинских заключений или оказании медицинской помощи.

Депутат Айнар Шлесерс (ЛПМ) получил предупреждение за нарушение установленного порядка организации и проведения собраний, шествий и пикетов.