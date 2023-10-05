Зачем Симоньян предложила произвести ядерный взрыв над Сибирью и как на это реагируют

«Я вам скажу: чудесно же жили, правда, я даже обрадуюсь», — продолжила она. Одновременно она видит наказание для «коллективного Запада», с которым, по ее версии, Россия воюет.

Маргарита Симоньян формально не занимает государственных постов и по роду деятельности далека от принятия решений о ядерных ударах, но ее слова в этот раз вызвали заметный резонанс.

Какую реакцию вызвала идея Симоньян у представителей власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главред RT не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию Кремля.

Мэр рискующего попасть в зону поражения Новосибирска Анатолий Локоть попробовал возразить Симоньян с позиций ученого: «Наверное, я, как физик по образованию, прокомментирую. Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии, надо относиться очень ответственно».

Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова (КПРФ) расценила предложение пропагандистки как личное оскорбление. «Я настоятельно вам рекомендую вопросы, в которых вы не разбираетесь, обсуждать на кухне, а не в публичном пространстве», — сказала она в видеообращении к Симоньян.