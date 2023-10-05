Зачем Симоньян предложила произвести ядерный взрыв над Сибирью и как на это реагируют

Главный редактор канала RT, одна из главных российских пропагандистов Маргарита Симоньян предложила взорвать в небе над Сибирью ядерную бомбу, чтоб оставить мир без средств связи и вывести из строя все спутники на земной орбите. После вторжения России в Украину о возможном применении Москвой ядерного оружия говорили все стороны конфликта, а российская пропаганда то призывает к такому удару, то успокаивает аудиторию рассказами о его «безопасности».
Как подчеркивают ученые-физики, на самом деле последствия того, что предлагает сделать Симоньян, были бы намного ужаснее, чем просто остаться без связи, — в том числе и для населения Сибири.
После вторжения России в Украину о возможном применении Москвой ядерного оружия говорят все стороны конфликта, а российская пропаганда то призывает к такому удару, то успокаивает аудиторию рассказами о его «безопасности».
Что предложила Маргарита Симоньян?
Неожиданное предложение прозвучало в последнем выпуске одной из ее авторских программ. По словам пропагандистки, об этой идее ей кто-то рассказал. Дословно этот фрагмент монолога звучал так: «Мне тут один умный человек рассказал то, о чем я даже не догадывалась и не знала. Если произвести в сотнях километров на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, то ничего страшного на земле не будет».
Из слов «умного человека» Симоньян вынесла, что «будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники, вот эта камера, на которую я сейчас снимаю, телефон, который рядом со мной лежит… И мы вернемся с вами в год какой-нибудь 1993-й — проводные телефоны, „двушечка“ в телефоне-автомате».
«Я вам скажу: чудесно же жили, правда, я даже обрадуюсь», — продолжила она. Одновременно она видит наказание для «коллективного Запада», с которым, по ее версии, Россия воюет.
Маргарита Симоньян формально не занимает государственных постов и по роду деятельности далека от принятия решений о ядерных ударах, но ее слова в этот раз вызвали заметный резонанс.
Какую реакцию вызвала идея Симоньян у представителей власти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главред RT не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию Кремля.
Мэр рискующего попасть в зону поражения Новосибирска Анатолий Локоть попробовал возразить Симоньян с позиций ученого: «Наверное, я, как физик по образованию, прокомментирую. Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии, надо относиться очень ответственно».
Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова (КПРФ) расценила предложение пропагандистки как личное оскорбление. «Я настоятельно вам рекомендую вопросы, в которых вы не разбираетесь, обсуждать на кухне, а не в публичном пространстве», — сказала она в видеообращении к Симоньян.
Помощник одного из депутатов Мосгордумы Николай Королев сообщил в своих соцсетях, что обратился в правоохранительные органы с просьбами о проверке слов Симоньян. «Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений», — написал он, отметив, однако, что не ожидает наступления правовой ответственности для главы RT.
Что сказали ученые-физики
Инженер-физик программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский сказал каналу RTVi, что термоядерный взрыв над Сибирью не выведет из строя электронику в Америке и Европе, однако экологические последствия (хотя и не катастрофические) будут ощущаться на огромной территории.
«Мне кажется, это никого не испугает, никому не причинит большого ущерба, кроме тех спутников, которые будут находиться в радиусе 100 километров от этой штуки», — сказал ученый. Как поясняет Ожаровский, в первую очередь пострадает только незащищенная техника — то есть обычные электроприборы бытового назначения, стартеры автомобилей, мобильные телефоны, компьютеры.
«Вся военная электроника рассчитана на то, чтобы работать даже после ядерного взрыва. Там просто стоят предохранители, когда происходит электромагнитный импульс, просто размыкаются электрические контуры», — отметил ученый.
По словам Андрея Ожаровского, хотя при подрыве ядерного взрывного устройства в космосе радиоактивное загрязнение на Земле будет не таким огромным, как при взрыве в земной атмосфере, однако от негативных последствий такого взрыва пострадает огромная территория. «Радиоактивное загрязнение будет присутствовать, но развеется на огромную территорию и концентрации будут не такие значительные», — отметил ученый.
Новосибирский физик, доцент Новосибирского государственного технического университета Валерий Христофоров в интервью изданию НГС отмечает, что в предложении Симоньян речь идет о взрыве колоссальной силы, поскольку речь идет о подрыве сразу двух бомб: сначала взрывается атомная бомба, которая в итоге является запалом водородной бомбы. При этом, даже если такой взрыв произвести на большой высоте, радиационного загрязнения все равно невозможно избежать.
«Все равно радиоактивные осадки будут перемещаться в атмосфере по Земле и в конце концов выпадут вместе с дождями, с пылью на головы всех людей», — сказал физик в интервью изданию. При этом он подчеркнул, что предсказать, где выпадут радиоактивные осадки, невозможно.
В Институте ядерной физики СО РАН в комментарии НГС тоже отметили, что радиоактивного заражения при таком взрыве избежать невозможно. Ученые считают, что при этом могут погибнуть миллионы людей. "Всё зависит от мощности, но при существующих мощностях это будет только локальная экологическая катастрофа. Заражение может распространиться по всей земле и выпасть осадками в другом регионе, стране — это негативные последствия, которые возможны повсеместно. А катастрофические — локальны", - отметили ученые из Института ядерной физики в комментарии изданию.
Как власти России рекламируют ядерное оружие
В 2018 году президент России Владимир Путин заявил, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на удар по российской территории. Именно тогда он произнес слова: «Мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут». Тогда это вызвало волну иронии и шуток в соцсетях.
Но после того, как в 2022 году Путин объявил о начале вторжения в Украину, ядерная риторика приобрела иное звучание. Всерьез грозить миру ядерным оружием, предостерегая от вмешательства в конфликт, российский президент начал уже в первые дни войны.
Чаще к этой теме стали обращаться и телевизионные пропагандисты, свидетельствуют данные Службы мониторинга Би-би-си.
"По российскому телевидению за последние две недели двести раз сказали о том, что… возможно… и как нужно применять ядерное оружие, — говорил в июне 2023 года нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, признанный впоследствии «иностранным агентом». — Двести раз. За две недели. Это уже похоже на рекламу собачьего корма. Нажмет Владимир Путин кнопку или не нажмет. Никто из нас не знает».
В том же июне широкий резонанс вызвала статья прокремлевского политолога Сергея Караганова «Тяжкое, но необходимое решение» в журнале «Россия в глобальной политике». Тем самым тяжким решением, к принятию которого он призывал, было применение тактического ядерного оружия.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.