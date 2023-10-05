Управление образования Кекавского края "шокировано, но не удивлено" видео драки школьников

На видео, появившемся в соцсетях, видно, что воспитанника Кекавской средней школы, когда он выходит из класса, в коридоре встречает компания бравурных подростков. Один из них начинает толкать школьника, после чего наносит удар локтем в лицо, начиная таким образом драку. За происходящим следит большое количество других учеников, которые ликуют после каждого сильного удара.

В самоуправлении отмечают, что ни у него, ни у школы нет инструментов по борьбе с агрессивными школьниками. С этим согласен и профсоюз педагогов. В прошлом году Сейм не утвердил поправки, которые позволили бы насильственных учеников на время исключать из школы, устанавливая домашнее обучение. Глава комиссии Сейма по правам человека Лейла Расима не готова была прокомментировать вопрос, можно ли поддержать такие поправки сейчас, однако в письменном ответе указала, что эти случаи насилия указывают на систематические и серьезные проблемы.